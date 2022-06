"Euro 2012? Trener się bał". Tak Lewandowski i Nawałka naprawiali błędy

W przerwie meczu otwarcia Euro 2012 Polska - Grecja zerknąłem na stronę "Marki". Bezstronny, hiszpański dziennik opisywał jak polscy piłkarze roznoszą gości na miazgę. Prowadzili po golu Roberta Lewandowskiego i grali w przewadze. W 44. minucie Sokratis Papastathopoulos wyleciał z boiska z czerwoną kartką.

Euro 2012. Lewandowski o Smudzie i szatni w przerwie meczu Polska - Grecja

Razem z 56 tysiącami ludzi na Stadionie Narodowym gotowałem się pod zamkniętym dachem, ale nikt nie narzekał. Zwycięstwo było na wyciągnięcie ręki. Nie mogliśmy przypuszczać, że w szatni Polaków dzieją się dramatyczne rzeczy. 23-letni gwiazdor Borussii Dortmund namawiał kolegów, by od startu drugiej połowy ruszyli na przeciwnika i wykonali na nim sportowy wyrok. Zestresowany selekcjoner Franciszek Smuda kazał czekać. Tak zapamiętał to Robert Lewandowski.

- Dlaczego pozwoliliśmy Grekom atakować? - pytał potem retorycznie w głośnym wywiadzie dla "Gazety Wyborczej", gdzie swoją frustrację po klęsce na Euro 2012 wyładował na Smudzie. Robert Lewandowski zarzucił selekcjonerowi fatalne przygotowanie drużyny pod każdym względem: fizycznym, taktycznym i mentalnym. - Niby coś mówił, a nic do nas nie trafiało - opowiadał Lewandowski o tym, co się działo w szatni. Przyznał, że w drugim meczu z Rosją zawodnicy sami zmienili taktykę ustaloną przez selekcjonera, ignorując jego zalecenia.

Dramat zaczął się niepostrzeżenie: w 51. minucie meczu z Grecją. Dimitris Salpingidis wyrównał, a w 69. min czerwoną kartkę dostał bramkarz Wojciech Szczęsny. Rezerwowy Przemysław Tytoń obronił rzut karny i ocalił remis 1-1. Przeciw Rosji remis 1-1 ocalił Jakub Błaszczykowski. Kibice jak jeden mąż uwierzyli w zwycięstwo nad Czechami, które da piłkarzom Smudy awans do ćwierćfinału Euro 2012.

- Mówi się, że Polacy tylko narzekają, że jeden drugiemu wilkiem, a podczas Euro doświadczyłem ogromnego wsparcia. Wszyscy byli do nas pozytywnie nastawieni. Ale na końcu trzeba było wyjść na boisko i wygrać. Do meczu z Czechami dostarczyliśmy im sporo radości, później był już tylko żal i smutek. Robert Lewandowski w rozmowie z "Wyborczą"

Solidni i dobrze zorganizowani Czesi, grający bez swojej gwiazdy Tomasa Rosicky’ego, obnażyli jednak słabości Polaków - drużyny o najniższym rankingu FIFA z biorących udział w Euro 2012. Trzy lata pracy Smudy poszły na marne. Piłkarze przeprosili wiernych kibiców, selekcjonera z nimi nawet nie pojechał. Zastąpił go Waldemar Fornalik, który zaprzepaścił szanse na mundial w Brazylii.

Euro 2012. Jakie wnioski wyciągnął Adam Nawałka?

Bolesna lekcja z Euro 2012 nie została jednak całkiem zaprzepaszczona. Następcy Smudy zrozumieli, że nie da się oprzeć drużyny narodowej na graczach naturalizowanych, nazywanych wtedy “farbowanymi lisami". W podstawowej jedenastce na Grecję selekcjoner posłał do gry takich piłkarzy jak:

Damien Perquis ,

, Sebastian Boenisch ,

, Eugen Polanski,

Ludovica Obraniak.

Franciszek Smuda przed Euro 2012 odrzucił za to Kamila Glika, który potem na dekadę został liderem obrony reprezentacji Polski.

Dziś w kadrze jest naturalizowany Matty Cash, ale hurtowe przyznawanie piłkarzom obywatelstwa, by wzmocnili kadrę, skończyło się po kadencji Smudy.

Błędy poprzedników w sukces przekuł Adam Nawałka. Tuż po nominacji w październiku 2013 roku ogłosił, że dla niego celem numer 1 jest odkrycie sposobu, by Lewandowski był w kadrze tak samo dobry i skuteczny jak w Bundeslidze. W 58 spotkaniach w drużynie narodowej napastnik Borussii zdobył zaledwie 18 goli. W 40 kolejnych pod wodzą Nawałki - aż 37! Selekcjoner wybrany przez Zbigniewa Bońka wstrząsnął kadrą odbierając opaskę kapitana Błaszczykowskiemu, by oddać ją Lewandowskiemu. To miała być jego drużyna i jest nią do dzisiaj. Żaden kolejny trener - ani Jerzy Brzęczek, ani Paulo Sousa, ani Czesław Michniewicz - nie brał nawet pod uwagę zmiany kapitana.

Wydaje się więc, że porażka na Euro 2012 miała swoje pozytywne konsekwencje. Z drużyny grającej notorycznie poniżej swoich możliwości, Polska przeistoczyła się w solidnego średniaka. Wygrała eliminacje do czterech kolejnych wielkich turniejów (Euro 2016, mundialu w Rosji, Euro 2020 i mundialu w Katarze). Wyjść z grupy udało się jednak tylko sześć lat temu we Francji.

Paradoksalnie nie był to wielki turniej w wykonaniu Lewandowskiego. Apogeum przeżywali wtedy Błaszczykowski, Glik, Łukasz Piszczek, Kamil Grosicki, Arkadiusz Milik, czy Grzegorz Krychowiak. Kapitan może być symbolem i gwiazdą drużyny, może dowodzić i inspirować kolegów, ale w pojedynkę świta nie zawojuje.