Euforia, a tu nagle dwa gongi. Aż mina rzednie. „Podejmiemy decyzje kadrowe”

Polska - Estonia: Co z Frankowskim i Cashem?

W szatni zapadła decyzja o przeprowadzeniu zmiany. Miejsce Frankowskiego zajął Matty Cash. Choć brzmi to nieprawdopodobnie, po 10 minutach on także musiał opuścić murawę . Zawodnik Aston Villi padł na murawę i pokazał, że doskwiera mu ból w mięśniu. Rzecz wyglądała bardzo poważnie, a na boisko musieli wbiec reprezentacyjni fizjoterapeuci. Probierz za Casha posłał natomiast do boju Tymoteusza Puchacza. - Chcieliśmy przeprowadzić inne zmiany, a te kontuzje zmusiły nas do naszych założeń - przyznał selekcjoner podczas pomeczowej konferencji prasowej.