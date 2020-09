Polska reprezentacja do lat 21 gra na wyjeździe z Estonią w ramach eliminacji do mistrzostw Europy U-21. Dołącz do relacji i śledź przebieg spotkania na żywo z Interią.

Eliminacje Euro U-21: zobacz sytuację w "polskiej" grupie

Mecz z Estonią jest dla "Biało-Czerwonych" szóstym spotkaniem eliminacji do Euro U-21. Polacy są obecnie wiceliderem tabeli, tracąc cztery punkty do Rosji, która ma rozegrany mecz więcej.



Estonia jest na ostatnim miejscu w tabeli. Dotychczas wygrała tylko jedno spotkanie. Zeszłoroczne spotkanie zakończyło się wysoką wygraną Orłów 4-0.



Spotkanie nie mogło rozpocząć się dla "Biało-Czerwonych" w lepszy sposób. Już w 4. minucie wynik meczu otworzył piłkarz Leeds United, Mateusz Bogusz. Pomocnik dostał świetne podanie z głębi pola i przelobował bramkarza rywali!



Estonia - Polska 0-1 - trwa I połowa

Bramka: 0-1 Bogusz (4.).



Estonia: Nomm - Kaos, Lipp, Maanas, Miil - Soomets, Jarviste - Utjanov, Poom, Oigus - Kask.



Polska: Radosław Majecki - Robert Gumny, Kamil Piątkowski, Jakub Kiwior, Tymoteusz Puchacz - Jakub Kamiński, Marcin Listkowski, Mateusz Bogusz, Bartłomiej Slisz, Przemysław Płacheta - Patryk Klimala.

0 1 Estonia U-21 Polska U-21 Nõmm Käos Lipp Maanas Miil Järviste Poom Soomets Uljanov Õigus Kask Bogusz Gumny J. Kiwior Kamiński Klimala Listkowski Majecki Piątkowski Płacheta Puchacz Slisz SKŁADY Estonia U-21 Polska U-21 Karl-Romet Nõmm 4′ 4′ Mateusz Piotr Bogusz Martin Käos Robert Gumny Marko Lipp J. Kiwior Daaniel Maanas Jakub Kamiński Mairo Miil Patryk Klimala Mihkel Järviste M. Listkowski Markus Poom Radosław Majecki Markus Soomets Kamil Piątkowski Artur Uljanov Przemysław Płacheta Karl Rudolf Õigus Tymoteusz Puchacz Kristjan Kask Bartosz Slisz REZERWOWI Karl Andre Vallner Bartosz Białek Mark Edur Marcin Bułka Alex Roosalu Patryk Dziczek Magnus Villota Mateusz Hołownia Henri Välja Sebastian Kowalczyk Mattias Männilaan Mateusz Praszelik Martin Pärn Maciej Rosołek Sten Reinkort Paweł Tomczyk Joonas Soomre Przemysław Wiśniewski

Zdjęcie Robert Gumny pełni dziś funkcję kapitana reprezentacji młodzieżowej / Mateusz Słodkowski / Newspix

