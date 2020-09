Polska reprezentacja do lat 21 na wyjeździe rozgromiła 6-0 Estonię w ramach eliminacji do mistrzostw Europy U-21. Polacy od początku zdominowali rywala, który przez całe spotkanie nie miał nic do powiedzenia.

Mecz z Estonią był dla "Biało-Czerwonych" szóstym spotkaniem eliminacji do Euro U-21. Polacy są obecnie wiceliderem tabeli, tracąc cztery punkty do Rosji, która ma rozegrany mecz więcej.



Estonia jest na ostatnim miejscu w tabeli. Dotychczas wygrała tylko jedno spotkanie. Zeszłoroczne spotkanie zakończyło się wysoką wygraną Orłów 4-0.



Spotkanie nie mogło rozpocząć się dla "Biało-Czerwonych" w lepszy sposób. Już w 4. minucie wynik meczu otworzył piłkarz Leeds United, Mateusz Bogusz. Pomocnik dostał świetne podanie z głębi pola i przelobował bramkarza rywali!

Polacy od początku meczu mieli zdecydowaną przewagę, a rywal rzadko opuszczał własną połowę boiska. Po kwadransie doskonałą okazję do podwyższenia wyniku miał Jakub Kamiński, ale spudłował z bliskiej odległości.

Chwilę później w równie dobrej sytuacji znalazł się Patryk Klimala. Napastnik Celitcu zachował zimną krew i podwyższył prowadzenie na 2-0, sprytnie podcinając piłkę nad interweniującym bramkarzem.

Napór Polaków nie ustawał i swoją dobrą formę po pół godzinie gry potwierdził Jakub Kamiński. Skrzydłowy Lecha Poznań przeprowadził indywidualną akcję i precyzyjnym strzałem w kierunku dalszego słupka zdobył trzecią bramkę dla ekipy Czesława Michniewicza.

Po zmianie stron Polacy potrzebowali zaledwie kilkudziesięciu sekund, by podwyższyć na 4-0. Z linii pola karnego płaski strzał lewą nogą oddał Robert Gumny i zaskoczył bramkarza rywali.

W 58. minucie było już 5-0 dla "Biało-Czerwonych". Swoją drugą bramkę w tym meczu zdobył Mateusz Bogusz, podwyższając wynik bardzo ładnym, mocnym uderzeniem z 16 m.

13 minut przed końcem spotkania Patryka Klimalę zmienił Paweł Tomczyk i bardzo szybko wpisał się na listę strzelców. Napastnik wypożyczony z Lecha Poznań do Stali Mielec minął bramkarza i skierował piłkę do pustej bramki.



Estonia - Polska 0-6 (0-3)



Bramka: 0-1 Bogusz (4.), 0-2 Klimala (15.), 0-3 Kamiński (34.), 0-4 Gumny (47.), 0-5 Bogusz (58.), 0-6 Tomczyk (81.).



Estonia: Nomm - Kaos, Lipp, Maanas, Miil - Soomets, Jarviste (71. Valja) - Utjanov (62. Parn), Poom, Oigus (71. Soomre) - Kask (62. Mannilaan).



Polska: Radosław Majecki - Robert Gumny, Kamil Piątkowski, Jakub Kiwior, Tymoteusz Puchacz - Jakub Kamiński (68. Bartosz Białek), Marcin Listkowski (46. Sebastian Kowalczyk), Mateusz Bogusz (77. Mateusz Praszelik), Bartłomiej Slisz, Przemysław Płacheta (68. Maciej Rosołek) - Patryk Klimala (77. Paweł Tomczyk).



Zdjęcie Robert Gumny pełnił funkcję kapitana reprezentacji młodzieżowej /Mateusz Słodkowski /Newspix

