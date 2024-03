Estończycy zgodni przed barażami. Krótko o Robercie Lewandowskim

Na tydzień przed meczem z Estonią selekcjoner polskiej kadry, Michał Probierz, ogłosił zawierającą nazwiska 27 piłkarzy listę powołań na zgrupowanie . Nie zabrakło na niej oczywiście kapitana "Biało-Czerwonych", Roberta Lewandowskiego , który nie ma za sobą łatwych miesięcy, zarówno jeśli chodzi o piłkę reprezentacyjną, jak i klubową. Niepowodzenie Polaków w eliminacjach do Euro 2024 nie było jednak jedynym problemem 35-latka. "Lewy" bowiem nie najlepiej radził sobie z barwach FC Barcelona i przez długi czas miał problemy z regularnym wpisywaniem się na listę strzelców, przez co w hiszpańskich mediach zaczęły pojawiać się pogłoski o zbliżającym się transferze Polaka z "Blaugrany" do innego klubu.

W ostatnim meczu klubowym 35-letni napastnik udowodnił jednak, że wciąż ma to coś i w dużym stopniu przyczynił się do wygranej swojego zespołu. Niedzielny mecz z Atletico Madryt zakończył się bowiem wynikiem 3:0 dla gości. Warto zaznaczyć, że Robert Lewandowski przyczynił się do każdej bramki, która padła tego wieczoru. Oprócz strzelenia gola w 47. minucie zaliczył on bowiem jeszcze dwie asysty.