Estończycy dosadnie ocenili szanse w barażu. "Wasza drużyna jest bezbronna"

Po wielu fatalnych meczach i dozie rozczarowań reprezentacja Polski eliminacje do mistrzostw Europy zakończyła na trzecim miejscu w grupie E. Biało-czerwonych wyprzedzili Czesi i Albania i to te dwie drużyny wywalczyły sobie bezpośredni awans na EURO 2024. Nie oznacza to jednak, że Polski zabraknie na pewno na zbliżającym się turnieju, który odbędzie się w Niemczech.