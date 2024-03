Polski Związek Piłki Nożnej niestety nie wyciąga wniosków i w dalszym ciągu jest tam gra pod tytułem "w co się gra, nikt nie wie". PZPN podał, że wysłał listę do UEFA. Jaką listę? Czyli co, UEFA wie, a my, "dwunasty zawodnik" nie wiemy? I okazuje się, że pewnie nigdzie nie wysłali tej listy. Nie wiemy jaki jest limit zawodników, którzy mogą jechać na zgrupowanie... Czeski film, nikt nic nie wie i PZPN w dalszym ciągu gra taką piłkę fałszywą

~ grzmiał Jan Tomaszewski w rozmowie z "Super Expressem"