Emocjonalne pożegnanie Jakuba Błaszczykowskiego. Żona cała we łzach

Na ten dzień długo czekał Jakub Błaszczykowski. Zawodnik Wisły Kraków po czterech latach przerwy przyjechał na zgrupowanie kadry, by pożegnać się z reprezentacją. Już w czwartek na konferencji prasowej przepraszał za swoje zachowanie, tłumacząc za cała otoczka meczu i pożegnania z drużyną bardzo mocno ma niego wpływa. "Wybaczcie moje emocje, czuję się, jakbym grał w jakimś filmie. Czas idzie do przodu, nie zawraca. Widzę to codziennie, stając przed lustrem co rano. Chciałbym, żeby zdecydowanie wolniej płynął, ale powoli zaczynam to rozumieć [...] Dla mnie reprezentacja zawsze była najważniejsza" - mówił doświadczony piłkarz.