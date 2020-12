Znajdująca się w drugim koszyku reprezentacja Polski pozna w poniedziałek rywali w eliminacjach piłkarskich mistrzostw świata 2022. Ceremonia w Zurychu, która rozpocznie się o godz. 18, będzie zdalna, a kwalifikacje potrwają tylko dziewięć miesięcy - od marca do listopada.

Drużyny narodowe 55 krajów wchodzących w skład Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) zostaną podzielone na 10 grup. W pięciu z nich (od A do E) zagra po pięć zespołów, w pozostałych (od F do J) - po sześć. Przepustkę na mundial do Kataru wywalczy 13 z nich.

Polska trafiła do koszyka drugiego. Z pierwszego jej rywalem będzie jedna z silnych europejskich reprezentacji - Belgia, Francja, Anglia, Portugalia, Hiszpania, Włochy, Chorwacja, Dania, Niemcy lub Holandia.

"Biało-Czerwoni" na pewno nie trafią na zespół ze swojego koszyka, czyli Szwajcarię, Walię, Szwecję, Austrię, Ukrainę, Serbię, Turcję, Słowację i Rumunię.

W trzecim koszyku znalazły się Rosja, Węgry, Irlandia, Czechy, Norwegia, Irlandia Północna, Islandia, Szkocja, Grecja i Finlandia. W czwartym są Bośnia i Hercegowina, Słowenia, Czarnogóra, Macedonia Północna, Albania, Bułgaria, Izrael, Białoruś, Gruzja, Luksemburg.

Piąty koszyk tworzą Armenia, Cypr, Wyspy Owcze, Azerbejdżan, Estonia, Kosowo, Kazachstan, Litwa, Łotwa i Andora, a najmniejszy, szósty - Malta, Mołdawia, Liechtenstein, Gibraltar oraz San Marino.

W ceremonii, którą poprowadzi przedstawiciel FIFA Jaime Yarza, wezmą udział mistrz świata z 2006 roku Włoch Daniele De Rossi oraz wicemistrz świata z 2010 Holender Rafael van der Vaart.

Rywalizacja w fazie grupowej w strefie europejskiej potrwa od marca do listopada 2021 roku.

Na mistrzostwa świata zakwalifikują się bezpośrednio zwycięzcy grup, zaś reprezentacje z drugich miejsc trafią do baraży. Zagrają w nich także najwyżej sklasyfikowane drużyny w Lidze Narodów w sezonie 2020/21 spośród tych, które nie zajmą pierwszej lub drugiej lokaty w grupie eliminacji.

Łącznie 12 reprezentacji zostanie podzielonych na trzy ścieżki barażowe, w których rozegrają półfinały i finały. W ten sposób zostanie wyłonionych pozostałych trzech uczestników MŚ 2022 ze strefy europejskiej.