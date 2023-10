Zwycięstwo z Wyspami Owczymi (2–0) i remis z Mołdawią (1–1) to dotychczasowy dorobek reprezentacji Polski pod wodzą Michała Probierza w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw Europy w Niemczech (14 czerwca – 14 lipca). Do końca kwalifikacji pozostało już tylko jedno spotkanie. Sprawdź, kiedy i z kim Polacy zagrają kolejne mecze. Zobacz, gdzie oglądać transmisje TV i online live stream. Tak przedstawiają się wyniki, tabela i terminarz grupy E.