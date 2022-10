Elektor Złotej Piłki uderzył w reprezentację Polski. "Jedni z największych nieudaczników XXI wieku"

Złota Piłka dla Lewandowskiego? "Barcelona mu nie pomoże"

- Muszę być szczery i przyznać, że cała jego nadzieje na kolejną Złotą Piłkę opiera się na wygraniu mundialu. Trudno sobie to wyobrazić. Barcelona Polakowi nie pomoże, jeśli spadnie do Ligi Europy. Nie bardzo wierzę w obecny projekt na Camp Nou. Trudno sobie wyobrazić, by nagle kataloński klub przeskoczył kilka poziomów pod względem organizacyjnym i wskoczył do gry o najwyższe cele w Europie - przyznał dziennikarz.