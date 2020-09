El. piłkarskich ME kobiet. Czechy – Polska 0-0

Piłkarska reprezentacja Polski kobiet zremisowała w Chomutowie z Czechami 0-0 w piątkowym meczu eliminacji mistrzostw Europy. We wtorek oba zespoły zagrają w Bielsku-Białej.

Polki miały zainaugurować walkę o ME wyjazdowym meczem z Czeszkami 3 września 2019. Dzień przed spotkaniem zostało ono - z powodu zatrucia pokarmowego przeciwniczek - przełożone.

W piątek też nie obyło się bez kłopotów, bowiem u jednej z czeskich piłkarek i osoby ze sztabu wykryto zakażenie koronawirusem. Ostatecznie jednak zapadła decyzja, by spotkanie się odbyło.

W składzie zespołu trenera Miłosza Stępińskiego zabrakło liderki, kontuzjowanej napastniczki VfL Wolfsburg, Ewy Pajor.

Selekcjoner zespołu gości spodziewał się trudnego, pełnego fizycznej walki meczu. I miał rację. Czeszki od początku często dośrodkowywały na polskie pole karne i kilka razy w pierwszej połowie razy zmusiły do interwencji Katarzynę Kiedrzynek. Najlepszą okazję do zdobycia gola miała w 14. minucie Lucie Martinkova.

Uderzyła głową z kilku metrów wprost w ręce polskiej bramkarki. Zespół gości miał przed przerwą zdecydowanie mniej okazji do "otworzenia" wyniku. Jedną z nielicznych akcji ofensywnych wykończyła niecelnym strzałem głową Agnieszka Winczo.

W drugiej połowie obie drużyny miały szansę na wywalczenie kompletu punktów. W 55. minucie Małgorzata Mesjasz po uderzeniu Kateriny Svitkovej wybiła piłkę sprzed pustej polskiej bramki. 10 minut później bramkarka Czeszek obroniła strzał Weroniki Zawistowskiej przy "pomocy" poprzeczki, wreszcie Martinkova spudłowała głową z pięciu metrów po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i spotkanie zakończyło się bez bramek.

W listopadzie 2019 biało-czerwone bezbramkowo zremisowały w Lublinie z faworyzowaną Hiszpanią, a w tym roku pokonały w Warszawie Mołdawię i na wyjeździe Azerbejdżan po 5-0. To pozwoliło im zająć fotel lidera grupy D.

W kwietniu miały grać z Azerbejdżanem i Mołdawią, a w czerwcu - z Hiszpanią. Eliminacje zostały jednak przerwane z powodu pandemii koronawirusa, a europejska federacja przeniosła finały ME w Anglii o rok, na lato 2022.

W eliminacjach ME uczestniczy 47 zespołów. Debiutantami są Cypr i Kosowo. Zwycięzcy dziewięciu grup i trzy najlepsze drużyny z drugich miejsc awansują do ME bezpośrednio. Pozostałe sześć ekip z drugich pozycji zagra w barażach o trzy ostatnie przepustki do turnieju finałowego. Stawkę 16 uczestników uzupełni gospodarz - Anglia.

Finały zostaną rozegrane w dniach 6-31 lipca 2022.

Czechy - Polska 0-0

Żółte kartki: Czechy - Gabriela Slajsova; Polska - Dominika Grabowska, Anna Rędzia.

Sędzia: Shona Shukrula (Holandia). Mecz bez udziału publiczności.

Czechy: Barbora Votikova - Petra Vystejnova, Klara Cahynova, Eliska Sonntagova, Eva Bartonova - Lucie Martinkova, Aneta Pochmanova, Katerina Svitkova, Kamila Dubcova, Franny Cerna (od 73 min. Gabriela Slajsova) - Andrea Staskova.

Polska: Katarzyna Kiedrzynek - Małgorzata Grec, Małgorzata Mesjasz, Paulina Dudek, Natalia Chudzik - Gabriela Grzywińska, Sylwia Matysik, Weronika Zawistowska - Patrycja Balcerzak (od 61 min. Adriana Achcińska), Agnieszka Winczo (od 75 Anna Rędzia), Dominika Grabowska.

Terminarz pozostałych do rozegrania meczów Polek:

22 września Polska - Czechy

23 października Polska - Azerbejdżan

27 października Mołdawia - Polska

1 grudnia Hiszpania - Polska

Tabela grupy D:

M pkt bramki

1. Polska 4 8 10-0

2. Hiszpania 3 7 9-1

3. Czechy 4 7 12-5

4. Mołdawia 3 3 3-13

5. Azerbejdżan 4 0 1-16

Autor: Piotr Girczys

