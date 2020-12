Reprezentacja Polski poznała w poniedziałek rywali, z którymi zmierzy się w walce o awans na mistrzostwa świata w Katarze. Choć los skojarzył nas między innymi z reprezentacją Anglii, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniew Boniek jest zdania, że wynik inny, niż co najmniej drugie miejsce w grupie będzie rozczarowaniem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. El. MŚ 2022. Zbigniew Boniek: Byłby problem nie zająć drugiego miejsca. Wideo INTERIA.TV

Kadra Jerzego Brzęczka obok "Synów Albionu" zmierzy się z Węgrami, Albanią, Andorą i San Marino. "Zibi" jest z tego losowania zadowolony.

Reklama

- Można powiedzieć, że wypadło dobrze. Wynik inny, niż zajęcie co najmniej drugiego miejsca w tej grupie to byłby problem - ocenił, podkreślając przy tym, że faworyt jest jeden - reprezentacja Anglii, którą jednak miło byłoby zaskoczyć.



- Sprawienie niespodzianki na pewno byłoby przyjemnością. Zestawienie rywali jest ciekawe, pozwala nam marzyć o tym, by co najmniej wejść do baraży - kontynuował. Podkreślił jednak, że zestawienie rywali nigdy nie przesądza o awansie - ten trzeba wywalczyć na boisku.



(TC)



Więcej aktualności sportowych znajdziesz na sport.interia.pl Kliknij!