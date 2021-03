Francuskie ministerstwo sportu zgodziło się na udział piłkarzy z ligi tego kraju na udział w meczach eliminacji mistrzostw świata poza Unią Europejską. Arkadiusz Milik z Olympique Marsylia, jak już wcześniej informowała PAP, będzie mógł zagrać z Anglią w Londynie 31 marca.

Władze francuskie zrezygnowały z obowiązku kwarantanny po powrocie zagranicznych piłkarzy do klubów tamtejszej pierwszej i drugiej ligi.



"Ministerstwo Sportu potwierdza, że piłkarze międzynarodowi powracający z oficjalnych zawodów poza UE wraz ze swoją drużyną narodową, czy to francuską, czy zagraniczną, są zwolnieni z siedmiodniowego okresu oczekiwania, o ile przestrzegają ścisłego protokołu sanitarno-medycznego (...)" - poinformowało w sobotę ministerstwo sportu.



"Dzięki temu będą mogli trenować i grać bez stosowania siedmiodniowego opóźnienia" - dodano.



Kilka dni wcześniej liga francuska ogłosiła, że kluby dwóch najwyższych klas rozgrywkowych w tym kraju nie będą zwalniać piłkarzy na marcowe mecze międzynarodowe, które odbędą się poza Unią Europejską.



Po złagodzeniu przez FIFA piłkarskich przepisów kluby mają bowiem możliwość "odrzucić" powołanie do reprezentacji dla zawodnika, jeżeli istnieje ryzyko kwarantanny po jego powrocie.



W przypadku reprezentacji Polski była obawa, że 31 marca w meczu z Anglią zabraknie Milika z Olympique Marsylia. Jak jednak powiedział w sobotę PAP team menedżer reprezentacji i rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski, wpłynęło już oficjalne pozwolenie z francuskiej federacji, która z kolei otrzymała od swojego rządu zgodę w tej sprawie.



Wiadomo również, że z Anglią będą mogli zagrać piłkarze występujący w niemieckiej ekstraklasie - Robert Lewandowski i Krzysztof Piątek.



"Dotarły już mailem do nas z Bayernu Monachium i Herthy Berlin pisma zezwalające na udział Roberta i Krzysztofa w tym meczu" - powiedział Kwiatkowski.



Kilkanaście godzin wcześniej prezes PZPN Zbigniew Boniek poinformował na Twitterze, że na spotkanie w Londynie reprezentacja Polski uda się w pełnym składzie.



"Do Londynu pojedziemy w pełnym składzie. Dziękuję wszystkim, którzy nam pomogli. Dodatkowe słowa podziękowania dla Kancelarii Premiera" - napisał Boniek w piątkowy wieczór na Twitterze.



Z kolei rzecznik rządu Piotr Müller przekazał PAP, że premier Mateusz Morawiecki kontaktował się w tej sprawie osobiście z kanclerz Niemiec Angelą Merkel.



W Niemczech obowiązywała wcześniej 10-dniowa kwarantanna dla wracających z Wielkiej Brytanii.



W piątek wieczorem Instytut Roberta Kocha, czyli organ określający obostrzenia sanitarne, jakie obowiązują w Niemczech, zaktualizował wytyczne związane z pandemią COVID-19. Według nowych regulacji Wielka Brytania przestała być traktowana przez Niemcy jako obszar najwyższego ryzyka.



Biało-czerwoni rozpoczną eliminacje w czwartek od meczu z Węgrami w Budapeszcie, w debiucie Paulo Sousy na stanowisku selekcjonera. Trzy dni później podejmą w Warszawie Andorę, a 31 marca zagrają w Londynie z Anglią.



