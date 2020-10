El. MŚ 2022: Z którego koszyka będzie losowana reprezentacja Polski?

W grudniu dojdzie do losowania grup eliminacyjnych mistrzostw świata 2022. Polacy, po udanych październikowych meczach, awansują w rankingu FIFA z 19. na 18. miejsce. To jednak nie poprawia w szczególny sposób sytuacji Biało-Czerwonych w kontekście grudniowego losowania. Polacy mają już tylko teoretyczne szanse na pierwszy koszyk.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Karol Linetty. Kapitalny występ pomocnika Orłów przeciwko Bośniakom (WIDEO) Polsat Sport

W październiku Polacy pokonali towarzysko Finlandię 5-1, a w Lidze Narodów zremisowali z Włochami 0-0 i okazali się lepsi od Bośni i Hercegowiny. Dobre wyniki spowodowały, że w najnowszym rankingu FIFA, który zostanie zaktualizowany 22 października, Biało-Czerwoni uplasują się na 18. miejscu.

Reklama

W 2020 roku Polaków czekają jeszcze mecze z Ukrainą (towarzysko) oraz Włochami i Holandią (w Lidze Narodów). W grudniu zaś dojdzie do losowania grup eliminacji mistrzostw świata 2022. Spośród drużyn zrzeszonych w UEFA, nasza reprezentacja zajmuje 12 miejsce.

Oznacza to, że na ten czas losowana byłaby z drugiego koszyka. W pierwszym koszyku znajduje się dziesięć najlepszych drużyn. Do dziesiątej Holandii tracimy 28 punktów i bardzo mało prawdopodobne byśmy mieli wskoczyć do koszyka numer "1".

Drugi koszyk oznacza, że w kwalifikacjach na pewno trafimy na którąś z następujących drużyn: Belgia, Francja, Anglia, Portugalia, Hiszpania, Chorwacja, Włochy, Dania, Niemcy, Holandia. Jeżeli oczywiście nic już się nie zmieni.

Eliminacje rozpoczną się pod koniec marca 2021 roku. Z dziesięciu grup kwalifikacyjnych do finałów awansują zwycięzcy, a także trzy najlepsze ekipy baraży. W nich zagra 10 drużyn z drugich miejsc, a także dwie najlepsze reprezentacje z tabeli ogólnej Ligi Narodów, które skończą swoje grupy poza czołową dwójką.

IM, Polsat Sport