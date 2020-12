Reprezentacja Polski poznała trzech pierwszych rywali w eliminacjach mistrzostw świata 2022. "Biało-Czerwoni" w marcu 2021 roku zagrają kolejno z: Węgrami, Andorą i Anglią.

Eliminacje do mundialu rozpoczną się 24 marca, kolejne daty to 27-28 marca i 30-31 marca, a więc w ciągu tygodnia rozegrane zostaną trzy mecze. Polacy najpierw pojadą na Węgry, potem u siebie podejmą Andorę, by zakończyć ten tryptyk wyjazdem do Anglii.



Losowanie grup eliminacji MŚ 2022 odbyło się 7 grudnia w Zurychu.

Oprócz wymienionych wyżej drużyn Polacy w grupie I zagrają także z Albanią i San Marino.

