El. MŚ 2022. Polska - Anglia. Walka Dawida z Goliatem?

Dariusz Wołowski Reprezentacja

Najlepszy piłkarz świata i magia Stadionu Narodowego, na którym kadra przegrała zaledwie dwa razy to za mało. Drużyna Paulo Sousy musi mieć znacznie więcej atutów, by zatrzymać najsilniejszą od pół wieku Anglię. Mecz w kwalifikacjach mundialu w Katarze dziś od 20:45 na Stadionie Narodowym. Transmisja telewizyjna w Polsat Sport Premium, stream online na Polsat Box Go.

