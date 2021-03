El. MŚ 2022. Angielskie kluby nie chcą puszczać piłkarzy na mecze kadry, jeśli po powrocie czeka ich kwarantanna

Juergen Klopp, szkoleniowiec Liverpoolu, powiedział, że nie pozwoli na wyjazd na macowe mecze reprezentacji piłkarzom, jeśli po powrocie będą musieli przejść 10-dniową kwarantannę. W Premier League gra pięciu reprezentantów Polski: Łukasz Fabiański, Jan Bednarek, Mateusz Klich, Jakub Moder i Michał Karbownik.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Pep Guardiola broni Jurgena Kloppa. Wideo © 2021 Associated Press W Wielkiej Brytanii każdy, kto wraca z kraju, który znajduje się na "czerwonej liście", musi przejść 10-dniową kwarantannę.

FIFA stwierdziła, że kluby mogą zabronić piłkarzom wyjazdu na mecze reprezentacji, jeśli po powrocie okres kwarantanny wyniesie pięć dni lub dłużej.



"Rozumiem potrzebę różnych krajowych federacji, ale to jest czas, kiedy nie można wszystkich uszczęśliwić" - powiedział Klopp.



Swoje dodał też Ole Gunnar Solskjaer. "Porozmawiamy z zawodnikami. Nie ma sensu, żeby wyjeżdżali, kiedy to my im płacimy, jeśli po powrocie będą wyłączeni przez 10 dni" - stwierdził szkoleniowiec Manchesteru United.



"Nie mamy stuprocentowej pewności, bo jeszcze nie wszystko jest jasne i niektóre kraje mogą zmienić miejsce rozgrywania spotkań. Trzeba poczekać, ponieważ ludzie potrzebują czasu na podjęcie decyzji. Myślę jednak, że każdy się zgodzi, iż nie możemy się pozwolić na to, by puścić zawodników, a gdy wrócą wysłać ich na 10-dniową kwarantannę" - dodał Niemiec,



Na "czerwonej liście" w Wielkiej Brytanii są: Portugalia, Ameryka Południowa i południe Afryki.



Liverpool ma graczy z tamtych regionów: Brazylijczycy Alisson, Fabinho, Roberto Firmino i Portugalczyk Diego Jota.



Polska w eliminacjach mistrzostw świata zagra kolejno: z Węgrami na wyjeździe (25 marca), Andorą u siebie (28 marca) i z Anglią, ponownie na wyjeździe (31 marca).

Zdjęcie Juergen Klopp / Andrew Powell / Getty Images

