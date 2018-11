W ocenie Andrzeja Juskowiaka, byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej, drużyna młodzieżowa potrzebowała sprawić dużą niespodziankę we wtorkowym spotkaniu biało-czerwonych z Portugalią. Barażowy mecz w Chaves zakończył się zwycięstwem Polaków 3-1, dającym im awans do mistrzostw Europy do lat 21.

Zdjęcie Gelson Fernandes i Bartosz Kapustka podczas meczu w Chaves /PAP/EPA Reprezentacja EL. MME: Portugalia - Polska 1-3. "Biało-Czerwoni" w finałach!

Andrzej Juskowiak uważa, że zespół młodzieżowy odnotował sensacyjny wynik wygrywając na wyjeździe z faworyzowaną ekipą Portugalii. Zaznaczył, że dla drużyny, który ma ambicje na wyjazd na ME taki wynik nie powinien być jednak zaskoczeniem.

- Aby awansować na mistrzostwa Europy trzeba sprawiać właśnie takie niespodzianki, jak ta, którą dziś osiągnęła ekipa Czesława Michniewicza - powiedział Juskowiak.

Przypomniał, że sukces jest o tyle cenny, że w pierwszym meczu w Zabrzu wygrała ekipa Portugalii (1-0).

- Wyeliminowaliśmy dziś światowego potentata. Sukces jest tym cenniejszy, że młodzieżowe drużyny z Portugalii są bardzo wymagającymi zespołami - dodał.

Zaznaczył, że Polakom udało się zaskoczyć Portugalczyków w pierwszej połowie. - To była prawdziwa demolka. Strzelić jakiejkolwiek drużynie z Portugalii trzy gole to duży wyczyn - zaznaczył Juskowiak.

Były reprezentant Polski zauważył, że kilku Portugalczyków grało już w swojej pierwszej drużynie narodowej.

- Dzisiejszy sukces jest ważny. Dodaje animuszu i buduje. Gracze naszej młodzieżówki w niedługiej przyszłości powinni zasilić szeregi pierwszej drużyny - podsumował Juskowiak.

Z Guimaraes Marcin Zatyka