Reprezentacja Polski do lat 21 udanie rozpoczęła kwalifikacje do młodzieżowych mistrzostw Europy. Podopieczni Czesława Michniewicza wygrali z Łotwą na wyjeździe 1-0 po bramce Patryka Klimali. Zwycięstwo nie przyszło jednak łatwo.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bednarek: Potrzebujemy 11 liderów, a nie jednego. Wideo INTERIA.TV

Napastnik Jagiellonii mógł już wcześniej wpisać się na listę strzelców. W 19. minucie znalazł się praktycznie sam na sam z bramkarzem gospodarzy, ale jego strzał z kilku metrów przeszedł obok słupka. Chwilę później było już lepiej. W bramkowej akcji brali udział Bida i Tomczyk, ale to właśnie Klimala dopełnił formalności.

Reklama

Po dwóch kwadransach polska ekipa uzyskała prowadzenie i to była najlepsza informacja, bo do końca pierwszej połowy działo się już niewiele dobrego.



Po przerwie Łotysze mogli doprowadzić do remisu. W najgroźniejszej sytuacji, w 67. minucie, po szybkim ataku piłka odbiła się od słupka bramki strzeżonej przez Grabarę.



UEFA Euro U-21

2019-09-06 16:00 | Stadion: Zemgales Olimpiskā centra | Arbiter: A. Šehović 0 1 Łotwa U-21 Polska U-21 Puriņš Balodis Birka Grīnbergs Minkevičs Veips Jaunzems Liepa Saveljevs Zelenkovs Regža Grabara Pestka Sobocinski Walukiewicz Ambrosiewicz Dziczek Fila Jóźwiak Bida Klimala Tomczyk SKŁADY Łotwa U-21 Polska U-21 Nils Toms Puriņš Kamil Grabara Daniels Balodis Kamil Pestka Emīls Birka Jan Sobociński 73′ 73′ Jānis Grīnbergs Sebastian Walukiewicz 21′ 21′ Ivo Minkevičs 83′ 83′ Maciej Ambrosiewicz 54′ 54′ 80′ 80′ Roberts Veips Patryk Dziczek Alvis Jaunzems Karol Fila Kristaps Liepa Kamil Jóźwiak Aleksejs Saveljevs 79′ 79′ Bartosz Bida 61′ 61′ Dmitrijs Zelenkovs 27′ 27′ 67′ 67′ Patryk Klimala 73′ 73′ Marko Regža 47′ 47′ Paweł Tomczyk REZERWOWI Rihards Matrevics Radosław Majecki Dmitrijs Litvinskis Adrian Gryszkiewicz Artūrs Ļotčikovs Przemysław Wiśniewski Kristers Čudars 67′ 67′ Jakub Bednarczyk 61′ 61′ Daņiils Hvoiņickis Mateusz Bogusz Bogdans Samoilovs 79′ 79′ Sebastian Milewski 80′ 80′ Vladislavs Soloveičiks Bartosz Slisz 73′ 73′ 75′ 75′ Maksims Toņiševs Miłosz Szczepański 73′ 73′ Kaspars Kokins 47′ 47′ Patryk Szysz

Z naszej strony ładną akcję przeprowadził Jóźwiak (78.), jednak uderzył niecelnie. W ostatnich dziesięciu minutach było dużo zamieszania pod polską bramką, ale podopieczni trenera Michniewicza utrzymali prowadzenie do końca, zaczynając kwalifikacje z trzema punktami. Jednak w grze polskiej drużyny jest jeszcze wiele do poprawy, a to zwycięstwo na pewno nie było łatwe.



STATYSTYKI Łotwa U-21 Polska U-21 0 1 Posiadanie piłki 42% 58% Strzały 5 8 Strzały na bramkę 2 4 Rzuty rożne 6 4 Faule 22 11 Spalone 4 1

Zdjęcie Trener Czesław Michniewicz / Jakub Piasecki / Newspix

W "polskiej" grupie, oprócz Łotwy, są jeszcze Rosja, Bułgaria, Serbia i Estonia.

Łotwa - Polska 0-1 (0-1)

0-1 Klimala (27.)

Łotwa: Purins - Veips (80. Soloveiciks), Balodis, Minkevics, Birka - Liepa, Saveljevs - Grinbergs (73. Tonisevs), Jaunzems, Zelenkovs (62. Hvoinickis) - Regza (73. Kokins).

Polska: Grabara - Fila, Walukiewicz, Sobociński, Pestka - Bida (79. Milewski), Dziczek, Ambrosiewicz, Jóźwiak - Tomczyk (46. Szysz), Klimala (68. Bednarczyk).