Kamil Wojtkowski z Wisły Kraków, z powodu kontuzji, opuścił zgrupowanie młodzieżowej reprezentacji Polski przed meczami eliminacji mistrzostw Europy.

Wojtkowski przyjechał na zgrupowanie kadry Czesława Michniewicza, ale kontuzja pleców wykluczyła jego występ w nadchodzących meczach z Rosją i Serbią.

W poniedziałek 21-letni wiślak przeszedł szereg badań, po których podjęto decyzję o odesłaniu go do Krakowa, co oznacza, że nie zadebiutuje w kadrze U-21.

Jak podał PZPN, w jego miejsce nie zostanie powołany inny zawodnik.

"Biało-Czerwoni" zagrają z Rosją 11 października w Jekaterynburgu, a z Serbią zmierzą się 15 października w Łodzi.



Reprezentacja Polski we wrześniu rozpoczęła eliminacje od wyjazdowej wygranej 1-0 z Łotwą, a następnie pokonała 4-0 u siebie Estonię.

Kadra na mecze z Rosją i Serbią:



Bramkarze: Marcin Bułka (Paris Saint-Germain), Kamil Grabara (Huddersfield Town), Karol Niemczycki (Puszcza Niepołomice)



Obrońcy: Maciej Ambrosiewicz (Wisła Płock), Karol Fila (Lechia Gdańsk), Robert Gumny (Lech Poznań), Kamil Pestka (Cracovia), Jan Sobociński (ŁKS Łódź), Sebastian Walukiewicz (Cagliari Calcio), Przemysław Wiśniewski (Górnik Zabrze)



Pomocnicy: Mateusz Bogusz (Leeds United), Patryk Dziczek (US Salernitana 1919), Kamil Jóźwiak (Lech Poznań), Marcin Listkowski (Pogoń Szczecin), Sylwester Lusiusz (Cracovia), Jakub Moder (Lech Poznań), Przemysław Płacheta (Śląsk Wrocław), Daniel Ściślak (Górnik Zabrze)



Napastnicy: Bartosz Bida (Jagiellonia Białystok), Patryk Klimala (Jagiellonia Białystok), Patryk Szysz (Zagłębie Lubin), Paweł Tomczyk (Lech Poznań).

