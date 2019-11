El. ME 2020. Ze Słowenią od czterech meczów bez wygranej

Dwa zwycięstwa, tyle samo porażek i trzy remisy to bilans dotychczasowych spotkań piłkarskiej reprezentacji Polski ze Słowenią. "Biało-Czerwoni" nie wygrali jednak czterech ostatnich meczów. Ostatnio udało im się to ponad 15 lat temu. Pod względem dorobku bramkowego również lepsi są rywale: 7-6.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Reprezentacja Polski. Zbigniew Boniek: To będzie bardzo trudne Euro. Wideo INTERIA.TV

Kolejna potyczka odbędzie się we wtorek w Warszawie na zakończenie eliminacji mistrzostw Europy. W pierwszym meczu, we wrześniu w Lublanie, gospodarze zwyciężyli 2-0 i była to jedyna porażka zespołu trenera Jerzego Brzęczka w tych kwalifikacjach, który jest już pewny awansu. Słoweńcy szanse stracili.

Reklama

Początek wzajemnych kontaktów miał miejsce w 1996 roku, kiedy drużyna prowadzona przez Władysława Stachurskiego w Łodzi zremisowała 0-0. Dwa lata później w Warszawie ekipa Janusza Wójcika zwyciężyła 2-0, a jako pierwszy słoweńskiego bramkarza pokonał Wojciech Kowalczyk.

Następny mecz w lutym 2004 r., na neutralnym terenie w hiszpańskim San Fernando, zakończył się również wygraną polskich piłkarzy 2-0, ostatnią jak do tej pory.

Dwie kolejne konfrontacje to kwalifikacje do mundialu 2010. Najpierw we Wrocławiu był remis 1-1, a porażka w rewanżu w Mariborze 0-3 nie tylko przekreśliła szanse na awans do turnieju w RPA, ale i oznaczała pożegnanie z "Biało-Czerwonymi" holenderskiego trenera Leo Beenhakkera, który został przez ówczesnego prezesa PZPN Grzegorza Latę zwolniony tuż po końcowym gwizdku.

Bilans uzupełnia mecz towarzyski z listopada 2016 roku, kiedy we Wrocławiu było 1-1.

Dotychczasowe mecze Polska - Słowenia:

27.03.1996, Łódź: Polska - Słowenia 0:0

25.03.1998, Warszawa: Polska - Słowenia 2:0

18.02.2004, San Fernando (Hiszpania): Polska - Słowenia 2:0

6.09.2008, Wrocław: Polska - Słowenia 1:1 el. MŚ

9.09.2009, Maribor: Słowenia - Polska 3:0 el. MŚ

14.11.2016, Wrocław: Polska - Słowenia 1:1

6.09.2019, Lublana: Słowenia - Polska 2:0 el. ME



Bilans: 7 meczów; 2 zwycięstwa Polski - 3 remisy - 2 porażki; bramki: 6-7.