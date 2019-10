Piłkarze powołani do reprezentacji Polski na najbliższe mecze eliminacji mistrzostw Europy - w czwartek z Łotwą i w niedzielę z Macedonią Północną - mają za sobą ligowe spotkania w europejskich klubach. W sobotę gola dla Bayernu Monachium strzelił Robert Lewandowski.

Wyniki, terminarz i tabela "polskiej" grupy eliminacji Euro 2020

Broniący tytułu Bawarczycy niespodziewanie przegrali u siebie w 7. kolejce Bundesligi z Hoffenheim 1-2 i stracili pozycję lidera. Lewandowski trafił do siatki w 73. minucie po uderzeniu głową. To jego jedenasty gol w obecnym sezonie niemieckiej ekstraklasy, dzięki czemu zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji strzelców.

Zgrupowanie reprezentacji Polski, której Lewandowski jest kapitanem, rozpocznie się w poniedziałek w Warszawie. Tego dnia do południa spodziewany jest przyjazd piłkarzy, a kilka godzin później odbędzie się pierwszy trening.

W środę kadrowicze polecą do Rygi. Powrót do Polski przewidziany jest bezpośrednio po meczu z Łotwą 10 października. Kolejne dwa dni selekcjoner Jerzy Brzęczek i jego podopieczni spędzą na przygotowaniach do niedzielnego spotkania z Macedonią Północną w Warszawie.

Po sześciu kolejkach w tabeli grupy G eliminacji Euro 2020 prowadzi Polska z 13 punktami. O dwa wyprzedza Słowenię, a o trzy Austrię. Dalej sklasyfikowane są Macedonia Płn. i Izrael - po osiem. Tabelę zamyka Łotwa z zerowym dorobkiem i bardzo złym bilansem bramek 1-21.

Klubowe występy kadrowiczów powołanych na mecze el. ME 2020 z Łotwą i Macedonią Płn.:

Bramkarze:

Radosław Majecki (Legia Warszawa) - cały mecz z Piastem Gliwice (0-2) Łukasz Skorupski (Bologna) - cały mecz z Lazio Rzym (2-2) Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn) - cały mecz z Interem Mediolan (2-1)

Obrońcy:

Jan Bednarek (Southampton FC) - cały mecz z Chelsea Londyn (1-4) Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua) - do 77. minuty meczu z Veroną (0-2) Thiago Cionek (SPAL Ferrara) - rezerwowy w meczu z Parmą (1-0) Kamil Glik (AS Monaco) - cały mecz z Montpellier (1-3) Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa) - cały mecz i żółta kartka z Piastem Gliwice (0-2) Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów) - od 74. minuty meczu z Kołosem Kowaliwka (4-0) Arkadiusz Reca (SPAL Ferrara) - cały mecz z Parmą (1-0) Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa) - cały mecz z Arsenałem Tuła (2-1)

Pomocnicy:

Krystian Bielik (Derby County) - do 89. minuty meczu z Luton Town (2-0) Przemysław Frankowski (Chicago Fire) - mecz z Orlando City odbędzie się w nocy czasu polskiego Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad) - do 67. minuty i żółta kartka w meczu z Lewskim Sofia (2-0) Kamil Grosicki (Hull City) - do 75. minuty meczu z Huddersfield Town (0-3) Damian Kądzior (Dinamo Zagrzeb) - do 68. minuty meczu ze Slavenem Kopriwnica (1-0) Mateusz Klich (Leeds United) - cały mecz z Milwall FC (1-2) Grzegorz Krychowiak (Lokomotiw Moskwa) - nie grał z powodu kartek w meczu z Arsenałem Tuła (2-1) Sebastian Szymański (Dynamo Moskwa) - cały mecz z Orenburgiem (0-2) Piotr Zieliński (Napoli) - cały mecz z Torino (0-0) Dominik Furman (Wisła Płock) - cały mecz z Arką Gdynia (4-1)

Napastnicy:

Robert Lewandowski (Bayern Monachium) - cały mecz i gol z Hoffenheim (1-2) Arkadiusz Milik (Napoli) - rezerwowy w meczu z Torino (0-0) Krzysztof Piątek (AC Milan) - do końca pierwszej połowy w meczu z Genoą (2-1)