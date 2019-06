Piotr Zieliński przyznał, że kiedy trenerem Napoli był Maurizo Sarri nie odbierał od niego telefonów, na co obraził się szkoleniowiec. - Jeśli Sarri obejmie Juventus Turyn, to najbardziej chciałbym wygrać z jego zespołem - przyznał piłkarz reprezentacji Polski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zieliński: Cel jest jasny - chcemy zdobyć sześć punktów. Wideo INTERIA.TV

"Biało-Czerwoni" od czwartku przygotowują się do meczów z Macedonią Północną (7 czerwca w Skopje) i Izraelem (19 czerwca w Warszawie).

Reklama

- Musimy zagrać na swoim poziomie, a nie tak jak w pierwszej połowie meczu z Łotwą. Trzeba wyjść na boisku z odpowiednim nastawieniem i koncentracją. Po wygranej z Austrią myśleliśmy, że zwycięstwo z Łotwą łatwo nam przyjdzie, bo przecież w Wiedniu wygraliśmy z teoretycznie najgroźniejszym rywalem w naszej grupie. Okazało się, że z każdym zespołem musimy grać z maksymalnym zaangażowaniem - podkreślił Zieliński.

Pomocnik Napoli zna kilku reprezentantów Macedonii Północnej występujących we Włoszech. To m.in. napastnicy Ilija Nestorovski i Aleksandar Trajkovski z Palermo oraz Goran Pandev z Genoi.

- Pandev naprawdę dużo potrafi na boisku. Jeżeli zostawi mu się trochę miejsca, to popisze się dokładnym podaniem. W tym sezonie zagrał przeciwko nam świetny mecz w Serie A. Na niego trzeba będzie w szczególności uważać, bo na nim opiera się reprezentacja Macedonii Północnej i każda akcja przechodzi przez niego - powiedział 25-letni pomocnik.

Dodał, że uwagę trzeba będzie zwrócić również na innych graczy.

- Nestorovskiego i Trajkovskiego pamiętam z występów w Serie A i strzelili wówczas po kilka goli. Wyróżnia się też prawy obrońca Sportingu Lizbona Stefan Ristovski. Z Leeds United znany jest również Ezdzhan Alioski. To bardzo dobrzy zawodnicy, ale my jesteśmy lepsi. Jako reprezentacja mamy lepszych zawodników. Wystarczy spojrzeć w jakich gramy klubach - ocenił.

W minionym sezonie Zieliński rozegrał 36 meczów w Serie A.

Zdjęcie Piotr Zieliński / Piotr Nowak / PAP

- Mogę być zadowolony. Szczególnie w rundzie wiosennej nie miałem większych wahań formy. Na pewno dużo dała mi współpraca z trenerem Carlo Ancelottim, wiele mu zawdzięczam. Pod jego wodzą gram dalej od własnej bramki i jestem częściej w posiadaniu piłki. Dobrze odnajdywałem się w ustawieniu z dwójką środkowych pomocników lub jako lewoskrzydłowy schodzący do środka. Myślę, że na tych dwóch pozycjach będę grał także w przyszłym sezonie - przyznał 25-letni pomocnik.

Dodał, że zaangażowania w defensywie wymagał od niego już poprzedni szkoleniowiec Napoli Maurizio Sarri, który jest bliski opuszczenia Chelsea Londyn, aby objąć Juventus Turyn.

- On przypominał mi, że dobrze byłoby, abym czasami wrócił do defensywy i pomógł kolegom. Sarri ma mój numer telefonu, ale nie wiem czy odbiorę jak zadzwoni. Kiedy był jeszcze trenerem Napoli to obraził się na mnie, bo nie odbierałem od niego telefonów i pisał do mnie sms-y. Gdyby objął Juventus, to najbardziej chciałbym wygrać z jego zespołem - podkreślił Zieliński.

Po dwóch kolejkach eliminacji Euro 2020 "Biało-Czerwoni" z sześcioma punktami prowadzą w grupie G. Po cztery mają najbliżsi rywale Polaków - reprezentacje Macedonii Północnej i Izraela.

Do najbliższych meczów reprezentacja Polski przygotowuje się na boiskach KS ZWAR i Polonii Warszawa. W czwartek o godz. 11.30 "Biało-Czerwoni" wylecą do Skopje, gdzie dzień później zagrają z Macedonią Północną. Bezpośrednio po spotkaniu zaplanowany jest powrót do Warszawy, gdzie w poniedziałek (10 czerwca) na PGE Narodowym rozegrany zostanie mecz z Izraelem.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zieliński: Schematy gry wychodzą nam coraz lepiej. Wideo INTERIA.TV