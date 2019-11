El. ME 2020: Bezjak za Majera w kadrze Słowenii

Napastnik Roman Bezjak został dodatkowo powołany do reprezentacji Słowenii na mecze eliminacji mistrzostw Europy z Łotwą i Polską. 30-letni piłkarz APOEL-u Nikozja zastąpi w kadrze kontuzjowanego pomocnika Żana Majera (US Lecce).

Zdjęcie Roman Bezjak (biały strój) /AFP

Bezjak ma na koncie 32 mecze w barwach Słowenii i pięć bramek. Wystąpił m.in. we wrześniowym spotkaniu eliminacji ME w Lublanie, w którym gospodarze pokonali Polaków 2-0. Napastnik ten zanim w styczniu trafił do APOEL-u przez półtora sezonu był zawodnikiem Jagiellonii Białystok.

Słoweńcy mają już tylko matematyczne szanse na awans. Po ośmiu kolejkach eliminacji Euro 2020 tracą pięć punktów do zajmującej drugie miejsce w grupie G Austrii. Pewni występu w turnieju finałowym są biało-czerwoni. Z nimi Słoweńcy zmierzą się za tydzień w Warszawie. W sobotę zaś w Lublanie podejmą Łotyszy.

Kadra Słowenii na mecze z Łotwą i Polską:

bramkarze: Jan Oblak (Atletico Madryt), Vid Belec (APOEL Nikozja), Nejc Vidmar (NK Olimpija Lublana);

obrońcy: Bojan Jokić (FK Ufa), Miha Mevlja (PFK Soczi), Aljaż Struna (Houston Dynamo), Petar Stojanović (Dinamo Zagrzeb), Martin Milec (NK Maribor), Jure Balkovec (Empoli), Miha Blażicz (Ferencvaros), Urosz Korun (Piast Gliwice);

pomocnicy: Jasmin Kurtić (SPAL), Rene Krhin (FC Nantes), Benjamin Verbić (Dynamo Kijów), Miha Zajc (Fenerbahce Stambuł), Jaka Bijol (CSKA Moskwa), Amedej Vetrih (Rizespor), Rajko Rep (TSV Hartberg), Josip Iliczić (Atalanta Bergamo);

napastnicy: Tim Matavz (Vitesse Arnhem), Robert Berić (St. Etienne), Andraż Szporar (Slovan Bratysława), Haris Vuczkić (FC Twente Enschede), Roman Bezjak (APOEL Nikozja).