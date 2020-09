El. ME 2020. 16 meczów pod wodzą Brzęczka

Piątkowy mecz Ligi Narodów z Holandią w Amsterdamie będzie 17. występem piłkarskiej reprezentacji Polski pod wodzą trenera Jerzego Brzęczka, ale pierwszym od listopada 2019 roku. W ostatnich miesiącach reprezentacje narodowe na całym świecie nie grały z powodu pandemii koronawirusa.

Dotychczas "Biało-Czerwoni" z tym selekcjonerem odnotowali osiem zwycięstw oraz po cztery remisy i porażki. Bilans bramek: 23-13 na ich korzyść.

W debiucie szkoleniowca 7 września 2018 zremisowali w Bolonii z Włochami 1:1 w Lidze Narodów. Cztery dni później identycznym rezultatem zakończyła się towarzyska konfrontacja z Irlandią we Wrocławiu. Trzecie spotkanie Brzęczka to 2:3 z Portugalią w Chorzowie, także w LN. Po trzech dniach doszło na Stadionie Śląskim do rewanżu z Włochami i goście wygrali 1:0.

W listopadzie 2018 roku biało-czerwoni najpierw przegrali towarzyskie spotkanie w Gdańsku z Czechami 0:1, a następnie - na zakończenie udziału w Lidze Narodów - zremisowali w Guimaraes z Portugalią 1:1.

Złą passę przełamali w marcu, kiedy na inaugurację eliminacji mistrzostw Europy pokonali w Wiedniu Austriaków 1:0. Trzy dni później w Warszawie Polacy zwyciężyli Łotyszy 2:0. Czerwiec przyniósł kolejne wygrane - wyjazdową z Macedonią Północną (1:0) oraz na PGE Narodowym z Izraelem 4:0. Serię sukcesów biało-czerwonych przerwali na początku września Słoweńcy, którzy w Lublanie zwyciężyli 2:0. Cztery dni później bezbramkowym remisem zakończył się rewanż z Austrią w Warszawie.

W październiku w Rydze zespół narodowy pokonał najsłabszych w grupie Łotyszy 3:0, a zwyciężając trzy dni później Macedonię Północną 2:0 zapewnił sobie udział w mistrzostwach Europy.