Nie jestem przesądny w żaden sposób. Uważam, że przesądy są oznaką słabości [...] Przed meczem jeszcze nikt spotkania nie wygrał, ale za to wielu już przegrało. Dlatego kluczowe dla nas jest nastawienie do tego meczu, a nie przejmowanie się tym, że będzie zimno czy że będzie wiał wiatr. Dla obu zespołów są takie same warunki

~ powiedział Michał Probierz na konferencji prasowej przed meczem Wyspy Owcze - Polska.