El. Euro 2024. Trener Czechów: Polska jest faworytem. Mogło być jednak gorzej

Polska była losowana z pierwszego, a Czechy z drugiego koszyka. Oprócz nich do grupy E, uznawanej za jedną z najsłabszych w całych kwalifikacjach, trafiły Albania, Wyspy Owcze i Mołdawia.

"Chcemy awansować z tej grupy, mogło być gorzej. Polacy będą faworytem ze względu na to, że są z pierwszego koszyka. Jednak spróbujemy z nimi rywalizować i wierzę, że z powodzeniem" - powiedział Silhavy , z którym Czeska Federacja Piłkarska przedłużyła w tym roku kontrakt na nadchodzący cykl kwalifikacyjny.

Eliminacje Euro 2024. Szef czeskiego ZPN-u: Mogliśmy dostać dużo trudniejszych oponentów

Czeska agencja przypomniała, że reprezentacja Polski to drużyna skupiona wokół gwiazdy Barcelony Roberta Lewandowskiego i w przeciwieństwie do podopiecznych Silhavy'ego awansowała do zbliżających się w mistrzostw świata w Katarze.