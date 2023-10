Mecz Polska - Mołdawia to pierwszy krok w stronę awansu do Euro 2024 bez konieczności brania udziału w barażach. W teorii i według rankingu FIFA to nasza kadra narodowa jest faworytem. Statystki i rankingi jednak nie grają, co udowodniła czerwcowa porażka w Kiszyniowie. Gdzie obejrzeć dzisiaj mecz Polska - Mołdawia? Transmisja na żywo w TV i online live stream.