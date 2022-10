El. Euro 2024. Polacy zdominują jednego z rywali? W przeszłości ich miażdżyli

Drużyna Farerów to dosyć wygodny rywal dla "Biało-Czerwonych" - w przeszłości na trzy rozegrane mecze z nimi aż w dwóch Polakom udało się zupełnie rozbić oponentów. Jest jednak pewien haczyk - w żadnym z tych przypadków nie graliśmy o punkty.

"Ciężary" za Engela, popisy Kryszałowicza i Rasiaka. Historia meczów z Wyspami Owczymi

Pierwsza potyczka Polski z Wyspami Owczymi miała miejsce w lutym 2002 roku, za kadencji Jerzego Engela. Wówczas jego podopieczni, szykujący się do udziału w pamiętnych mistrzostwach światach w Japonii i Korei Południowej, nie pokazali się od najlepszej strony - z dużo słabszym przeciwnikiem ugrali skromne zwycięstwo 2-1 po dwóch trafieniach Macieja Żurawskiego (w tym jednym z karnego).

Potem było już zdecydowanie lepiej. W lutym 2004 roku farerska kadra - można by rzec - padła ofiarą Pawła Kryszałowicza, który zagrał swój najlepszy mecz w koszulce z orzełkiem na piersi. Gracz ten zdobył wówczas aż cztery bramki, a dwa trafienia dorzucili Tomasz Kłos i Mariusz Kukiełka. Efekt? Robiące wrażenie 6:0.

Ostatni raz z Wyspami Owczymi graliśmy w 2006 roku i to również jest dobre wspomnienie dla polskich kibiców - przeciwników ograliśmy 4-0, a na listę strzelców wpisali się kolejno Sebastian Mila, Grzegorz Rasiak, Marek Saganowski oraz ponownie Rasiak.

Ta historia potyczek pozwala nastrajać się pozytywnie przed spotkaniami z WO w kwalifikacjach do kolejnego Euro. Tym razem jednak ze Skandynawami zagramy po raz pierwszy na poważnie, o bardzo cenne punkty. Czy np. Robert Lewandowski postara się zagrać co najmniej tak dobrze, jak niegdyś Kryszałowicz? Za to ściskamy kciuki!