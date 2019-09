- Po wygranych z Polską i Izraelem jesteśmy blisko celu, jakim jest awans do mistrzostw Europy, a wśród kibiców zapanowała euforia – powiedział słoweński piłkarz Piasta Gliwice Urosz Korun. Był powołany do kadry na te spotkania, ale w nich nie wystąpił.

"Nasz zespół pokazał, że potrafi grać z silnymi rywalami, jak Polska. Nie było w tym spotkaniu żadnego zagrożenia pod naszą bramką. Myślę, że ludzie w Polsce zobaczyli, iż też mamy mocną drużynę, która na pewno w ostatnim czasie nie osiągała takich wyników, jakie chciała i mogła" - ocenił obrońca.

Podkreślił, że przed meczem z "Biało-Czerwonymi" mobilizacja w słoweńskiej kadrze była ogromna.

"Wiedzieliśmy, że ewentualna porażka spowoduje, że znajdziemy się w bardzo trudnej sytuacji. Trener Matjaż Kek przygotował nas super na wszystko, co polska kadra ma dobrego. A zespół jego zalecenia idealnie wykonał" - dodał Korun.

Kek ponownie został selekcjonerem Słoweńców w listopadzie 2018. Wcześniej pełnił tę funkcję w latach 2007-11, prowadząc drużynę narodową m.in. w mistrzostwach świata w 2010 roku w RPA.

Jego zespół wygrał we wrześniowych meczach eliminacji Euro 2020 z Polską 2-0, a potem z Izraelem 3-2, po golu w 90. minucie.

"Po tej pierwszej wygranej wydawało się, że drugi mecz będzie spokojny. Tymczasem ciężko było go oglądać. Widać było zmęczenie. Teraz wiemy, że nie da się wygrywać "lekko, łatwo i przyjemnie". Wyniki są super i jesteśmy blisko celu, czyli awansu" - wspomniał Korun.

Podkreślił, że wiara słoweńskich kibiców wzrosła po powrocie do kadry Keka.

"Teraz kibice są bardzo zadowoleni z reprezentacji. I to jest miłe" - zaznaczył 32-letni piłkarz, wciąż czekający na debiut w swojej kadrze.

"W reprezentacji skład jest stały, trudno się do niego przebić. Na każdym treningu daję z siebie wszystko, cały czas jestem gotowy, by pomóc drużynie narodowej" - zadeklarował.

Jak przyznał, nie potrafi wytłumaczyć tego, że niewielka liczebnie Słowenia (ok. dwa miliony mieszkańców) udanie konkuruje w wielu dyscyplinach sportu z krajami o dużo większym potencjale demograficznym.

"Nie wiem, jak to możliwe, bo przecież tyle samo mieszkańców, co Słowenia, ma chyba... Warszawa. Myślę, że wpływ może mieć nasza aktywność. Każdy w coś gra albo biega. Ale rzeczywiście, ciężko to racjonalnie wytłumaczyć" - zakończył ze śmiechem Korun.

Polska jest liderem grupy G eliminacji ME 2020 z przewagą dwóch punktów nad Słowenią oraz trzech nad Austrią.

Autor: Piotr Girczys

