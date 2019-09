El. Euro 2020. Trwa mecz Słowenia - Polska

Piłkarska reprezentacja Polski walczy w Lublanie ze Słowenią w meczu eliminacji mistrzostw Europy. Po czterech kolejkach "Biało-Czerwoni" z kompletem 12 punktów zdecydowanie liderują w grupie G. Śledź przebieg spotkania razem z Interią!

Pojedynek Słoweńców z Polakami cieszy się w Lublanie wielkim zainteresowaniem. Najlepszym dowodem jest wypełniony po brzegi stadion Stozice. Na trybunach zasiadł komplet 16 tysięcy kibiców.

Gospodarze walczą dopiero o drugie zwycięstwo w tych kwalifikacjach (dotąd pokonali tylko Łotwę, za to na wyjeździe i bardzo efektownie 5-0), wobec czego zdecydowanym faworytem jest reprezentacja Polski. Kadra Jerzego Brzęczka pokonała kolejno Austrię, Łotwę, Macedonię Północną i Izrael, a teraz ma chrapkę na piąte z rzędu zwycięstwo w grupie. Imponująco do piątkowego wieczoru przedstawia się także bilans bramkowy Orłów: osiem goli strzelonych i zero straconych. "Biało-Czerwoni" stoją przed szansą, by powiększyć przewagę nad drugim Izraelem, który w czwartek tylko zremisował 1-1 z Macedonią Północną.

W sześciozespołowej grupie G Słoweńcy na razie są na czwartym miejscu, przed wspomnianą Macedonią oraz Łotwą.

Grupa G - zobacz wyniki, strzelców, składy, terminarz i tabelę

Poważnym osłabieniem Polaków jest brak kontuzjowanego Kamila Glika. Podstawowego obrońcę kadry zastąpił w wyjściowym składzie Michał Pazdan, tworząc duet środkowych obrońców z Janem Bednarkiem. Długo dywagowano, ilu napastników selekcjoner powinien posłać do boju. Ostatecznie trener Brzęczek postawił na duet Robert Lewandowski - Krzysztof Piątek. Nasi snajperzy będą musieli znaleźć sposób na największą gwiazdę w kadrze Słowenii, bramkarza Atletico Madryt Jana Oblaka.

Jest to siódme spotkanie obu zespołów. Bilans dotychczasowych to dwa zwycięstwa Polski, trzy remisy i porażka. Bramki: 6-5 na korzyść "Biało-Czerwonych".

Trzy dni po meczu w Lublanie Polacy podejmą Austrię na PGE Narodowym w Warszawie, zaś Słowenia będzie gospodarzem spotkania z Izraelem.

