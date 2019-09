Kamil Grosicki i Robert Lewandowski - powołani do piłkarskiej reprezentacji Polski na najbliższe mecze eliminacji mistrzostw Europy ze Słowenią (6 września) i Austrią (9 września) - strzelili w weekend po jednym golu dla swoich drużyn ligowych.

Skrzydłowy Hull City trafił do siatki w zremisowanym 1-1 meczu zaplecza angielskiej ekstraklasy z Millwall FC (bramkarzem tego zespołu jest Bartosz Białkowski), natomiast Lewandowski - również w sobotę - zdobył bramkę dla Bayernu Monachium w zwycięskim 6-1 spotkaniu z FSV Mainz.

Kapitan reprezentacji Polski imponuje formą w tym sezonie - prowadzi w klasyfikacji strzelców niemieckiej ekstraklasy z dorobkiem sześciu goli.

Zgrupowanie "Biało-Czerwonych" rozpoczęło się w niedzielę w Warszawie, ale piłkarze mają czas na zbiórkę do poniedziałku.

W czwartek kadrowicze polecą do Lublany. Powrót do Polski przewidziany jest bezpośrednio po meczu ze Słowenią 6 września. Kolejne dwa dni selekcjoner Jerzy Brzęczek i jego podopieczni spędzą na przygotowaniach do spotkania z Austrią na PGE Narodowym w Warszawie.

W najbliższych meczach nie wystąpi Arkadiusz Milik. Napastnik Napoli zmaga się z kontuzją.

Po czterech kolejkach Polska prowadzi w grupie G z kompletem zwycięstw i pięcioma punktami przewagi nad wiceliderem - Izraelem. Trzecia Austria ma sześć punktów, a czwarta Słowenia - pięć.

Klubowe występy kadrowiczów powołanych na mecze el. ME 2020 ze Słowenią i Austrią:

Bramkarze:

Łukasz Fabiański (West Ham United) - 90 minut w meczu z Norwich City (2-0)

Łukasz Skorupski (Bologna FC) - 90 minut w meczu ze SPAL Ferrara (1-0)



Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn) - 90 minut w meczu z Napoli (4-3)

Obrońcy:

Jan Bednarek (Southampton FC) - 90 minut w meczu z Manchesterem United (1-1)



Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua) - 90 minut w meczu z Sassuolo (1-4)



Thiago Cionek (SPAL Ferrara) - 90 minut w meczu z Bologną (0-1)



Kamil Glik (AS Monaco) - 90 minut w meczu ze Strasbourgiem (2-2)



Robert Gumny (Lech Poznań) - 90 minut w meczu z Cracovią (1-2)



Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa) - 90 minut i żółta kartka w meczu z Rakowem Częstochowa (3-1)

Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów) - 90 minut w meczu z Zorją Ługańsk (2-2)



Michał Pazdan (MKE Ankaragucu) - 90 minut w meczu z Kasimpasą (1-0)



Arkadiusz Reca (SPAL Ferrara) - rezerwowy w meczu z Bologną (0-1)



Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa) - 90 minut i żółta kartka w meczu z FK Rostów (1-2)

Pomocnicy:

Krystian Bielik (Derby County) - 90 minut w meczu z Brentford FC (0-3)



Jakub Błaszczykowski (Wisła Kraków) - 90 minut w meczu z Zagłębiem Lubin (4-2)

Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad) - do 61. minuty i żółta kartka w meczu z Botewem Wraca (1-0)

Kamil Grosicki (Hull City) - 90 minut i gol w meczu z Millwall FC (1-1)



Damian Kądzior (Dinamo Zagrzeb) - rezerwowy w meczu z Hajdukiem Split (0-1)



Mateusz Klich (Leeds United) - do 72. minuty w meczu ze Swansea City (0-1)

Grzegorz Krychowiak (Lokomotiw Moskwa) - 90 minut w meczu z FK Rostów (1-2)



Karol Linetty (Sampdoria Genua) - rezerwowy w meczu z Sassuolo (1-4)

Sebastian Szymański (Dynamo Moskwa) - od 63. minuty z Krylia Sowietow (0-0)



Piotr Zieliński (SSC Napoli) - 90 minut w meczu z Juventusem Turyn (3-4)

Napastnicy:

Dawid Kownacki (Fortuna Duesseldorf) - do 65. minuty w meczu z Eintrachtem Frankfurt (1-2)



Robert Lewandowski (Bayern Monachium) - 90 minut i gol w meczu z FSV Mainz (6-1)



Krzysztof Piątek (AC Milan) - od 61. minuty w meczu z Brescią (1-0)