Bez Kamila Glika, ale z Grzegorzem Krychowiakiem Polacy rozpoczną spotkanie ze Słowenią w eliminacjach Euro 2020. Mecz o godz. 20.45, relacja w Interii.

Grupa G - zobacz wyniki, strzelców, składy, terminarz i tabelę

Glik walczył z czasem od początku zgrupowania, ale walkę przegrał. W czwartek trenował po raz pierwszy, ale ze specjalnie oklejoną lewą nogą.

Teraz potwierdziły się doniesienia Interii - obrońca AS Monaco nie zdążył wykurować się do piątku wieczorem, ale jeśli wszystko dobrze pójdzie, to będzie gotowy na poniedziałkowy pojedynek w Warszawie z Austrią (więcej pisaliśmy tutaj - kliknij .)

Glika w pierwszym składzie zastąpi Michał Pazdan, który zbiera bardzo dobre recenzje za występy w tureckiej ekstraklasie. Jego partnerem w defensywie będzie Jan Bednarek.

Znak zapytania był również przy Grzegorzu Krychowiaku, ale środkowy pomocnik reprezentacji Polski wystąpi od pierwszej minuty.

Jerzy Brzęczek zdecydował się na ofensywne zestawienie z dwoma napastnikami. O ile miejsce Roberta Lewandowskiego jest niepodważalne, to Krzysztof Piątek tak pewny już nie mógł być, ponieważ ostatnio jest tylko rezerwowym w AC Milan.

Słowenia: 1-Jan Oblak (kapitan) - 20-Petar Stojanovic, 5-Aljaz Struna, 17-Miha Mevlja, 3-Jure Balkovec - 7-Josip Ilicic, 6-Rene Krhin, 8-Jasmin Kurtic, 21-Benjamin Verbic - 14-Roman Bezjak, 9-Andraz Sporar.

Polska: 22-Łukasz Fabiański - 21-Tomasz Kędziora, 2-Michał Pazdan, 5-Jan Bednarek, 18-Bartosz Bereszyński - 20-Piotr Zieliński, 14-Mateusz Klich, 10-Grzegorz Krychowiak, 11-Kamil Grosicki - 9-Robert Lewandowski (kapitan), 23-Krzysztof Piątek.

