- Bardzo ważne będzie perfekcyjne nastawienie mentalne do dwumeczu z Macedonią Północną. Czasem do pierwszego z dwumeczów podchodziliśmy "na maksa" i ten drugi wychodził nam "jako tako". Teraz to się nie może powtórzyć. Nie ma co wrzucać na luz! - podkreślał kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski. Już w piątek Orły zmierzą się w Skopie z Macedonią Północną

Robert Lewandowski ma świadomość, że Macedonia Północna od jakiegoś czasu nie jest słabeuszem.

- Zresztą wszystkie wyjazdowe, niezależnie od tego, z kim będą ciężkie. Macedonia pokazała, że potrafi grać u siebie, nie jest łatwym rywalem. Bez pełnej determinacji będzie ciężko o punkty - uważa "Lewy".

Podkreśla, że drugi mecz z Izraelem, jaki rozegramy 10 czerwca w Warszawie, też będzie trudny.

- Musimy zdobyć punkty w obu. Taki jest nasz plan, a nie zawsze dwa mecze w krótkim czasie graliśmy na równym poziomie. Dlatego przygotowane mentalne musi być na najwyższym poziomie. Bez zaangażowania, jakości piłkarskiej będzie ciężko. Jeśli zagramy na swoim poziomie, to możemy być spokojni o wynik - warunkuje Robert.

Kapitan reprezentacji ma nadzieję, że na formie zespołu nie odbije się fakt, że wielu zawodników zakończyło rozgrywki ligowe kilka tygodni temu, a Kamil Grosicki ponad miesiąc temu.



- Tak naprawdę sezon się skończy 10 czerwca wieczorem, te mecze go przedłużają. Nie pierwszy raz przerwa między meczami ligowymi a reprezentacyjnymi jest dłuższa. Nasze doświadczenie i profesjonalizm są na tyle wysokie, że sobie poradzimy, nie ma się co martwić - uspokajał.

"Lewy" wrócił do koncentracji, mentalnego przygotowania.

- Mentalnie trzeba się przygotować na coś cięższego, bo przy takim podejściu łatwiej się gra. Ja nie mogę się przygotować za wszystkich. Nastawienie tylko na pierwszy mecz "na maksa" powoduje, że drugi wychodzi "jako tako" i ciężej się gra. Siły na ostatnie dwa mecze sezonu każdy z nas ma, niezależnie od tego, czy ktoś rozegrał 30, 40 czy 50 meczów - punktuje Lewandowski.



Chcąc jeszcze bardziej zmobilizować siebie i kolegów, zaznaczył:



- Te mecze pokażą, która drużyna w którą stronę pójdzie. Niema co wrzucać na luz, trzeba dokręcić śrubę raz jeszcze, jeszcze mocniej - apelował Robert Lewandowski.Z Macedonią Północną podopieczni Jerzego Brzęczka zagrają 7 czerwca w Skopje (godz. 20.45). Trzy dni później "Biało-Czerwoni" podejmą na PGE Narodowym w Warszawie Izrael.



Po dwóch seriach spotkań Polacy prowadza w tabeli grupy G z kompletem punktów. Nasi najbliżsi rywale zajmują drugie i trzecie miejsce. Tracą do Orłów po dwa "oczka".

Wyniki, terminarz i tabela "polskiej" grupy eliminacji Euro 2020

