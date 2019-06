Trener reprezentacji Izraela Andreas Herzog z uznaniem wypowiadał się o polskim zespole, z którym jego piłkarze zagrają w poniedziałek na PGE Narodowym w Warszawie w eliminacjach mistrzostw Europy 2020. - Polacy tworzą świetny zespół – przyznał Austriak.

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Polska - Izrael!

"Zagramy z bardzo mocnym zespołem na jego boisku i muszę znaleźć rozwiązanie na zdobycie trzech punktów. Niezależnie od tego, kto zagra przeciwko nam, na pewno czeka nas trudne spotkanie. Mamy jednak zaufanie do własnych umiejętności" - powiedział Herzog podczas niedzielnej konferencji prasowej.

Selekcjoner Izraela docenia klasę polskich napastników.

"Na Polakach ciąży duża presja, bo grają u siebie i prowadzą w grupie. Rozmawialiśmy o poszczególnych piłkarzach, takich jak Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek czy Arkadiusz Milik. Oni tworzą świetny zespół, który zdobył dziewięć punktów. To świetni napastnicy i musimy być bardzo uważni w defensywie" - przyznał Herzog.

Jego podopieczni z siedmioma punktami zajmują drugie miejsce w grupie G i tracą dwa do prowadzących Polaków.

"W kwalifikacjach na każdym zespole ciąży presja. Jeżeli Polacy wygrają, będą blisko awansu. Jednak my nie mamy nic do stracenia. Możemy zrobić kolejny krok w kierunku Euro 2020. Żeby jednak osiągnąć korzystny rezultat, musimy zagrać na bardzo wysokim poziomie. Przylecieliśmy do Warszawy po zdobycz punktową" - podkreślił Herzog.

W konferencji prasowej wziął udział również kapitan reprezentacji Izraela Bibras Natcho.

"Mamy poczucie, że musimy zwyciężyć. Atutem Polaków jest własne boisko. Nasza drużyna cały czas chce się rozwijać i będziemy maksymalnie zaangażowani" - zapewnił pomocnik Olympiakosu Pireus.

Piłkarze reprezentacji Izraela zwiedzali Warszawę, zobaczyli m.in. pomnik Bohaterów Getta.

"To był jeden z najbardziej wzruszających momentów podczas naszego pobytu w Polsce. Pochodzę z rodziny, która wie, co to zagłada. Jesteśmy świadomi przeszłości i będziemy starali się wygrać to spotkanie" - podkreślił Natcho.

W piątek 'Biało-Czerwoni" wygrali w Skopje z Macedonią Północną 1-0, a Izrael pokonał na wyjeździe Łotwę 3-0.

"Obie drużyny grały swoje mecze tego samego dnia, więc zmęczenie jest na takim samym poziomie. Faworytem są Polacy przede wszystkim ze względu na własne boisko" - zakończył Natcho.

Mecz Polska - Izrael rozpocznie się o godz. 20.45.



Wyniki, terminarz i tabela "polskiej" grupy eliminacji Euro 2020