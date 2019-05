El. Euro 2020. Mateusz Klich: Tylko zwycięstwo przybliży nas do awansu

Mateusz Klich przyznał, że po ligowym sezonie, który zakończył się dla niego dwa tygodnie temu, już odpoczął, mimo że rozegrał w nim 48 spotkań. - Nabrałem świeżości i jestem gotowy do najbliższych meczów – powiedział piłkarz Leeds United.

W czwartek w Warszawie rozpoczęło się zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed meczami eliminacyjnymi mistrzostw Europy 2020 z Macedonią Północną (7.06 w Skopje) i Izraelem (10.06 w Warszawie).

Po dwóch kolejkach eliminacji Euro 2020 "Biało-Czerwoni" z sześcioma punktami prowadzą w grupie G. Po cztery mają najbliżsi rywale Polaków - reprezentacje Macedonii Północnej i Izraela.

"Każdy z nas wie, że tylko zwycięstwo przybliży nas do awansu. Cel jest jeden - pierwsze miejsce w grupie. Wydaje się, że mecz w Skopje będzie dla nas trudniejszy. W starciu z Izraelem będziemy mieli za sobą cały stadion. Jednak przyjdzie czas na analizę tych rywali" - ocenił pomocnik Leeds United.

W poprzedniej kolejce Izrael pewnie pokonał u siebie Austrię 4-2.

"Wszystkich zaskoczył styl, w jakim Izrael wygrał to spotkanie. Wydają się naprawdę mocną drużyną. Spodziewamy się jednak dwóch ciężkich meczów" - dodał.

Sezon dla Klicha zakończył się już 15 maja, kiedy Leeds United odpadł w półfinale barażu o awans do Premier League z Derby County. W Championship Polak rozegrał 48 meczów w minionym sezonie.

"Miałem trochę czasu na odpoczynek, dzięki czemu nabrałem świeżości i dobrze się czuję. Nie mam żadnych problemów i będę gotowy na najbliższe mecze. Nie czuję się jakbym był już po sezonie. Po prostu miałem chwilę odpoczynku i wracam do pracy" - podkreślił Klich.

Do najbliższych meczów reprezentacja Polski będzie się przygotowywała na boiskach KS ZWAR i Polonii Warszawa. W czwartek o godz. 11.30 "Biało-Czerwoni" wylecą do Skopje, gdzie dzień później zagrają z Macedonią Północną. Bezpośrednio po meczu zaplanowany jest powrót do Warszawy, gdzie w poniedziałek (10 czerwca) na PGE Narodowym rozegrany zostanie mecz z Izraelem.



