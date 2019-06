Trener reprezentacji Macedonii Północnej Igor Angelovski zapowiedział, że jego piłkarze zagrają ofensywnie w piątkowym meczu z Polską w eliminacjach mistrzostw Europy 2020. - To, że gościmy Polaków, powoduje jeszcze większą mobilizację - przyznał Angelovski.

Na pytanie czy ma lek na Roberta Lewandowskiego odpowiedział nieco wymijająco.

- Z tego co wiem Lewandowski nie jest chory, a ja nie jestem lekarzem i nie wypisuję recept. Gramy przeciwko polskiemu zespołowi, a nie jedynie przeciwko jednemu zawodnikowi - powiedział Angelovski na konferencji prasowej.

Przyznał, że nie planuje większych zmian w swoim zespole.

- Nie powinno się zmieniać tego, co dobrze działa. Wszyscy, którzy wyjdą na murawę, będą chcieli osiągnąć dobry rezultat. Jestem szczęśliwy, że mogę pracować z tymi zawodnikami. Na szczęście wszyscy, którzy byli kontuzjowani teraz prezentują dobry poziom - podkreślił 43-letni szkoleniowiec.

Po dwóch kolejkach eliminacji Euro 2020 "Biało-Czerwoni" z sześcioma punktami prowadzą w grupie G. Po cztery mają najbliżsi rywale Polaków: reprezentacje Macedonii Północnej i Izraela.

- To, że gościmy tak dobrą reprezentację jak Polska, powoduje, że będzie jeszcze bardziej zmobilizowani. Będę wymagał od zawodników, aby zagrali maksymalnie ofensywnie. Taką mam filozofię gry. Musimy zapomnieć o tym, że mamy cztery punkty. Musimy zagrać jakbyśmy dopiero zaczynali te eliminacje. Nieważne przeciwko komu i gdzie gramy. Jestem przekonany, że moi zawodnicy zostawią serce na boisku - przekonywał Angelovski.

"Biało-Czerwoni" zgodnie podkreślali, że największe zagrożenie będzie ze strony Gorana Pandeva.

- Wiemy, jaki zespół do nas przyjeżdża. To na pewno będzie ciężki mecz, ale przygotowujemy się do niego jak do każdego innego. Mamy bardzo dobrą atmosferę w zespole i na pewno damy z siebie maksimum, aby osiągnąć dobry rezultat - powiedział Pandev.

W niedzielę Vardar Skopje triumfował w Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych.

- Vardar Skopje osiągnął ogromny sukces, na który nie stać innych naszych zespołów. Widzieliśmy ile osób powitało piłkarzy ręcznych. Mam nadzieję, że osiągniemy taki wynik, aby tyle samo osób powitało nas na placu centralnym w Skopje - przyznał napastnik Genoi.

Pandev występuje w drużynie narodowej od 2001 roku. Ma na koncie 101 występów i 33 gole.

- Mamy teraz najlepszą generację od kiedy gram w reprezentacji. To jest najlepszy moment, aby pokazać na co nas stać. Nasi piłkarze grają w dobrych europejskich klubach i każdemu zespołowi będzie ciężko grać przeciwko nam na naszym stadionie - ocenił kapitan Macedonii Północnej.

Dobrze zna polskich piłkarzy występujących w Serie A. Przez pół roku był kolegą klubowym w Genoi Krzysztofa Piątka.

- Polski zespół dobrze się prezentuje jako kolektyw. Wiemy kim jest Lewandowski, Arkadiusz Milik, czy Piotr Zieliński. Nie zakładem się z Krzysztofem Piątkiem o wynik meczu, ale jeśli wygramy, to postawię mu kolację - zadeklarował z uśmiechem Pandev.

Mecz Macedonia Północna - Polska w eliminacjach mistrzostw Europy 2020 odbędzie się w piątek w Skopje o godz. 20.45.



Ze Skopje Marcin Cholewiński