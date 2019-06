- Były chęci, gra nie zachwycała, ale liczą się trzy punkty. Po trzech tygodniach bez gry nasi piłkarze "pływali" na boisku, graliśmy na trzy tłoki, ale wygraliśmy charakterem. Po wejściu Krzyśka Piątka wszyscy rzucili się do przodu. Trzeba się zastanowić, czy nie powinniśmy grać dwoma napastnikami, ale to już jest problem do rozwiązania przez trenera Brzęczka - powiedział nam w Skopje prezes PZPN-u Zbigniew Boniek.

- Teraz walczymy z Izraelem, będzie ciężki mecz, ale ewentualne zwycięstwo otwiera nam bramy Euro 2020. Potem pomyślimy, jak zadziałać, żeby drużynie nie brakowało sił - dodał szef polskiej piłki.

- Męczymy się, ale wygrywamy, taka jest piłka - powiedział filozoficznie.

Zapytany o to, czy po ponad miesięcznej przerwie w grze, jaką miał np. Kamil Grosicki, piłkarz jest w stanie utrzymać formę, odparł:

- "Grosik" miał w drugiej połowie trzy-cztery akcje, a po nich... wiadomo. Rywale grali cały czas na lewego pomocnika, ale też nie oddali ani jednego groźnego strzału. Gdyby ten mecz zakończył się remisem, to nikt nie mógłby mieć do nikogo pretensji - uważa Boniek.

Nie chciał nawet słyszeć o podsumowaniu pierwszego roku pracy Jerzego Brzęczka w roli selekcjonera.

- Panowie, przestańcie! O czym wy opowiadacie?! Gramy w czerwcu mecz, trzeba wygrywać, nie pora na rozmowy o koncepcjach. Dzisiaj wszyscy "pływali", grali ambicją, a brakowało świeżości. Do tego trzy tygodnie przerwy w grze, upał. Żadna z drużyn nie czarowała - zaznaczył.

Ze Skopje Michał Białoński

