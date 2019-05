Kamil Grosicki powiedział, że reprezentacja Polski do meczów z Macedonią Północną i Izraelem w eliminacjach piłkarskich mistrzostw Europy 2020 przystąpi w roli faworyta. - Jednak swoją wyższość musimy udowodnić na boisku – podkreślił.

Po dwóch kolejkach eliminacji Euro 2020 "Biało-Czerwoni" z sześcioma punktami prowadzą w grupie G. Po cztery "oczka" mają najbliżsi rywale Polaków - reprezentacje Macedonii Północnej i Izraela.

"Jesteśmy faworytem w najbliższych meczach, ale nie możemy nikogo lekceważyć. Naszą wyższość musimy udowodnić na boisku. Jeżeli w dwóch najbliższych meczach zdobędziemy kolejne sześć punktów, to droga do awansu będzie stała przed nami otworem" - ocenił Grosicki.

W czwartek w Warszawie rozpoczyna się zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed meczami eliminacyjnymi mistrzostw Europy 2020 z Macedonią Północną (7.06 w Skopje) i Izraelem (10.06 w Warszawie).

"Spodziewamy się bardzo trudnych spotkań. Ostatni mecz z Łotwą (2-0 - przyp. red.) pokazał, że nie będzie nam łatwo w tej grupie. Dlatego musimy być bardzo dobrze przygotowani pod względem fizycznym i mentalnym" - dodał.

Grosicki sezon ligowy zakończył piątego maja. Jego Hull City zajęło 13. miejsce na zapleczu angielskiej ekstraklasy.

"Stęskniłem się za treningami i za reprezentacją. Na to zgrupowanie przyjechałem wypoczęty i głodny ciężkiej pracy. Teraz mamy wystarczająco dużo czasu, aby odpowiednio przygotować się do dwóch najbliższych meczów" - przyznał 30-letni skrzydłowy.

To pierwsze tak długie zgrupowanie, odkąd reprezentację Polski prowadzi Jerzy Brzęczek.

"Do meczu mamy osiem dni, więc będziemy mieli trochę czasu na pracę. Na pewno trener Brzęczek jest zadowolony, że spędzi z nami więcej dni niż zazwyczaj. Będziemy mieli okazję poćwiczyć schematy taktyczne" - zakończył Grosicki.

Zgrupowanie rozpocznie się od czwartkowego treningu (godz. 17.00) na boisku KS ZWAR.

Do najbliższych meczów reprezentacja Polski będzie się przygotowywała na boiskach KS ZWAR i Polonii Warszawa. W czwartek o godz. 11.30 "Biało-Czerwoni" wylecą do Skopje, gdzie dzień później zagrają z Macedonią Północną. Bezpośrednio po meczu zaplanowany jest powrót do Warszawy, gdzie w poniedziałek (10 czerwca) na PGE Narodowym rozegrany zostanie mecz z Izraelem.



