Selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek podał skład kadry na październikowe mecze eliminacji Euro 2020 z Łotwą i Macedonią Północną. Kontuzjowanego Łukasza Fabiańskiego zastąpi debiutant w seniorskiej kadrze Radosław Majecki.

Jak zapowiadał Brzęczek Fabiański miał być numerem jeden w jesiennych meczach kadry. We wrześniu zagrał w pojedynkach ze Słowenią (0-2) oraz Austrią (0-0). Plany selekcjonera i samego zawodnika pokrzyżowała kontuzja. 34-letni bramkarz West Ham United doznał urazu w sobotnim ligowym spotkaniu z Bournemouth. Lekarz drużyny narodowej Jacek Jaroszewski poinformował, że Fabiański ma kontuzję mięśnia prostego uda i czeka go kilka tygodni przerwy. To oznacza, że na pewno nie wystąpi w pojedynkach z Łotwą i Macedonią Północną. W miejsce Fabiańskiego Brzęczek powołał Radosława Majeckiego, ale wszystko wskazuje na to, że między słupkami stanie Wojciech Szczęsny.

Do reprezentacji wrócił Przemysław Frankowski, który po przenosinach do występującego w MLS Chicago Fire, był pomijany przy powołaniach.

Selekcjoner konsekwentnie stawia na młodzież. W gronie wybrańców ponownie znaleźli się Krystian Bielik i Sebastian Szymański, choć tym razem zabrakło miejsca dla Roberta Gumnego.



W kadrze nie ma leczącego kontuzję Jakuba Błaszczykowskiego. Powołania nie dostał Michał Pazdan.

Po sześciu rozegranych kolejkach "Biało-Czerwoni" nadal prowadzą w grupie G. Sytuację Orłów skomplikowały wyniki spotkań ze Słowenią i Austrią. Przewaga Polaków nad tymi drużynami wynosi odpowiednio dwa i trzy punkty. Izrael i Macedonia Północna tracą do podopiecznych Brzęczka pięć "oczek". Nie liczy się Łotwa, która przegrała wszystkie dotychczasowe spotkania.



Najbliższymi rywalami "Biało-Czerwonych" będą właśnie Łotysze. Mecz odbędzie się 10 października w Rydze (godz. 20.45). Trzy dni później Orły podejmą na Stadionie Narodowym w Warszawie Macedonię Północną (godz. 20.45).

Zgrupowanie kadry przed tymi spotkaniami rozpocznie się 7 października.

Reprezentacja Polski na mecze z Łotwą i Macedonią Północną:

bramkarze: Radosław Majecki (Legia Warszawa), Łukasz Skorupski (Bologna), Wojciech Szczęsny (Juventus)



obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Sampdoria), Thiago Cionek (SPAL), Kamil Glik (Monaco), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Arkadiusz Reca (SPAL), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa).



pomocnicy: Krystian Bielik (Derby County), Przemysław Frankowski (Chicago Fire), Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Damian Kądzior (Dinamo Zagrzeb), Mateusz Klich (Leeds), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiw Moskwa), Karol Linetty (Sampdoria), Sebastian Szymański (Dynamo Moskwa), Piotr Zieliński (Napoli).



napastnicy: Dawid Kownacki (Fortuna Duesseldorf), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (Napoli), Krzysztof Piątek (AC Milan)

