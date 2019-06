- Widziałem powtórkę i moim zdaniem spalonego nie było. Sędziowie mają jednak do dyspozycji więcej kamer - mówił Jorge Celico, szkoleniowiec Ekwadoru. Jego zespół przegrał 0-1 z Koreą i zagra o trzecie miejsce młodzieżowych mistrzostw świata.

Ekwadorczycy pożegnali się z turniejem w dramatycznych okolicznościach. W końcówce udało im się zdobyć bramkę, ale po długiej analizie sędziowie VAR dopatrzyli się spalonego. Niestety, sytuacji nie ma w oficjalnym skrócie meczu przygotowanym przez FIFA, do końca przekonany co do słuszności decyzji nie był także trener Celico.

- Widziałem powtórkę tylko na telefonie komórkowym i mam spore wątpliwości, bo ja tam spalonego nie zauważyłem. Sędziowie mają jednak do dyspozycji znacznie więcej kamer, więc pewnie widzieli to lepiej. Cóż zrobić - trzeba pogodzić się z technologią - zaznaczył argentyński szkoleniowiec ekipy Ekwadoru.

Czas na odbudowę

W pierwszej połowie Ekwadorczycy stracili bramkę, a sami stworzyli tylko jedną dobrą okazję. Po przerwie dalej przeważali Azjaci, ale w końcówce piłkarze Celico mocno przycisnęli.

- W drugiej połowie byliśmy bardziej odważni. Zaryzykowaliśmy, by przebić się przez obronę Korei. Mamy pokolenie wspaniałych zawodników, którzy walczą za swój kraj. Są świetnie przygotowani technicznie i mam wrażenie, że na tych mistrzostwach wiele się nauczyli. Liczę, że udało mi się przyczynić do tego, że wkrótce zasilą seniorską reprezentację Ekwadoru - zaznacza.

Nim to się jednak stanie, młodych Ekwadorczyków czeka jeszcze piątkowy mecz o trzecie miejsce. Ich rywalem będą Włosi, którzy ulegli Ukrainie 0-1.

- Spróbujemy odbudować się na ten mecz, ale to nie będzie proste, bo pozostało niewiele czasu. Włosi to trudny przeciwnik, ale są w identycznej sytuacji co my - zaznacza szkoleniowiec.

Co z przyszłością?

Turniej w Polsce obserwują tysiące skautów i trenerów z całego świata. Do tej pory tylko czterem młodzieżowym reprezentantom Ekwadoru udało się przebić do europejskich klubów. Jaka przyszłość czeka pozostałych?

- Wydaje mi się, że wszyscy moi zawodnicy mają odpowiednie warunki, by grać w Europie. Są młodzi, grają już dojrzałą piłkę, ale ich klubowa przyszłość już nie zależy ode mnie. Większość z nich nich ma jednak szansę wyjazdu za granicę - uważa Celico.

Ekwadorczycy z Włochami zmierzą się w piątek w Gdyni, a finał Korea - Ukraina w sobotę w Łodzi.

Z Lublina Piotr Jawor