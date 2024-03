Ekspert uderza w reprezentanta Polski. "Czasami niektórzy nie pasują do kadry"

Jak można było przewidywać, nieformalna selekcja kandydatów do udziału w Euro 2024 rozpoczęła się pierwszego dnia po awansie "Biało-Czerwonych" do turnieju finałowego. Zaskakujący głos w tej sprawie zabrał dziennikarz Roman Kołtoń . Bezceremonialnie wziął na celownik Matty'ego Casha .

- On cały czas ma te kontuzje. Okay, powiecie, że to jest od reszty niezależne. Ale Jeśli nie dojeżdżasz do ekipy, którą masz tak blisko, a nie gdzieś w Madrycie, to nie traktujesz jej jak swoją ekipę. Powinien przyjechać na obiad, siąść w szaliku Polski na trybunach. Jest to na pewno problem mentalny - oznajmił Roman Kołtoń w programie serwisu Meczyki.pl na YouTube.