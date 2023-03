Ekspert totalnie "przejechał się" po Lewandowskim. Miazga. "Jest za słaby"

Po meczu z Czechami litości w ocenie gry Roberta Lewandowskiego nie mieli goście programu Interii "Gramy Dalej" Łukasz Gikiewicz i Piotr Jawor. - Jeśli ktoś mówi, że to najlepszy napastnik na świecie, to chyba to mówi, bo serce - skomentował Gikiewicz. - Przyszedł taki czas, że Robert Lewandowski jest za słaby na to, żeby wykorzystywać sytuacje seryjnie - dodał dziennikarz Interii, Piotr Jawor.