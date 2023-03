Ekspert radzi Santosowi. Ten napastnik zasłużył na powołanie

Debiut Portugalczyka w nowej roli zbliża się wielkimi krokami , a aktualnie wraz ze sztabem dokonuje on przeglądu kadr, przed zbliżającym się zgrupowaniem. Zgodnie ze swoimi zapewnieniami 68-latek pojawia się w tym celu także na meczach PKO Ekstraklasy.

Zdaniem Janusza Michalika, jest to doskonały czas na poważną szansę dla występującego w MLS - Karola Świderskiego. 56-latek w rozmowie z TVP Sport podkreśla, że jest on w stanie wnieść do kadry sporo jakości, zarówno zaczynając od początku, jak i wchodząc z ławki rezerwowych.