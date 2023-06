Jakubie Błaszczykowskim: Lubimy w Polsce szukać negatywów, więc możemy mówić o niestrzelonym karym z Portugalią podczas Euro 2016, ale Błaszczykowski jest wielkim piłkarzem i zasłużył na takie pożegnanie. Gdyby nie jego charakter, to meczu pożegnalnego by w ogóle nie zagrał, bo znów trapiły go kontuzje. Na szczęście dał radę. Pamiętajmy, że nie mamy w Polsce wielu tak wybitnych zawodników.