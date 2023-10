Czy mamy lepszych obrońców od tych, którzy zostali powołani? Nie sądzę. Bednarek sam się wyeliminował z reprezentacji swoimi występami. Jakby lepiej wprowadzał piłkę do gry, lepiej odbierał ją i wygrywał pojedynki, gdyby był twardzielem, jak Kamil Glik w dobrych czasach, to nikt by go z kadry nie wyrzucił. W obecnej sytuacji nie zasłużył na to powołanie

~ dodał ekspert