Eliminacje do Euro 2024 nie układały się dla nas od początku. Już w pierwszym spotkaniu przegraliśmy z Czechami, co stawiało nas w trudnej sytuacji. Nikt jednak wtedy nie myślał, że dla Polaków zabraknie miejsca w pierwszej dwójce, która uzyskuje awans.

Jednak kolejne wyjazdowe porażki - z Mołdawią 2-3 i Albanią 0-2 postawiły nas pod ścianą. Cezary Kulesza, prezes PZPN-u, próbując ratować sytuację, zmienił selekcjonera. Portugalczyka Fernanda Santosa zastąpił Michał Probierz.

Były szkoleniowiec m.in. Jagiellonii Białystok i Cracovii, a także młodzieżowej reprezentacji Polski, z dorosłą kadrą jeszcze nie przegrał meczu, ale remisy z Mołdawią i Czechami po 1-1 w Warszawie pozbawiły nas szans na bezpośredni awans.

W pierwszym spotkaniu zabrakło kontuzjowanego Lewandowskiego, ale już w pojedynku z naszymi zachodnimi sąsiadami kapitan wyprowadził "Biało-Czerwonych". 35-letni napastnik na pewno jednak piątkowego meczu nie może zaliczyć do udanych. Próbował robić to co zawsze, czyli nie tylko czekał na dogrania kolegów, ale i wychodził, by rozegrać piłkę, jednak czegoś brakowało.

"Lewy" rozegrał całe spotkanie, choć, według niektórych ekspertów, wcale tak nie powinno być.

Powiem wam szczerze, zmieniłbym Roberta Lewandowskiego w przerwie meczu, bo grał słabo. Jest to wielki piłkarz i jest niesamowicie skuteczny, ale ta reprezentacja i kibice nie mają czasu, by czekać, żeby Robert się przełamał ~ powiedział Tomasz Hajto w Polsacie Sport.

Statystyki też nie przemawiają za kapitanem reprezentacji Polski. Oddał tylko trzy strzały, jeden celny z rzutu wolnego, i dwa obok bramki, w tym mając bardzo dobrą sytuację po błędzie rywala.

- Robert z perspektywy czasu w końcu się przełamie i zacznie strzelać, ale w takim meczu wpuszczam ludzi, którzy mają siły biegać 90 minut - dodał Hajto.

Reprezentacja Polski. Czekamy na rywali z baraży

Tak z kolei pojedynek ocenił sam Lewandowski, odpowiadając na pytania dziennikarzy.

- Można powiedzieć, że próbowaliśmy wyciągnąć to, co od początku eliminacji nie funkcjonowało. Wiele elementów funkcjonowało słabo. Ten mecz był takim, w którym próbowaliśmy zrobić krok do przodu i zbudować się na play-off - powiedział .

- Było widać dziś w grze pozytywy. Przed polem karnym, w końcowej fazie, tam brakowało ostatniego podania, znalezienia wolnej przestrzeni, strzału z dystansu, czy w ogóle oddania strzału lub wrzutki. To będziemy analizować, ale naprawdę wiele pozytywów było widać. To jak rozpoczynaliśmy sytuacje, to jak przerzucaliśmy grę z jednej strony na drugą, przejść z fazy defensywnej do ofensywy, to wyglądało dużo lepiej - dodał.

Teraz przed Polakami dwustopniowe baraże do mistrzostw Europy, które odbędą się na początku przyszłego roku. Na razie jeszcze nie wiadomo, kto się w nich znajdzie. Na ten moment najgroźniejszymi rywalami wydają się Ukraina i Chorwacja, ale to może się jeszcze zmienić.

W tym roku Polacy zagrają jeszcze jeden mecz. We wtorek, również na PGE Narodowym, podejmą w towarzyskim spotkaniu Łotwę. Początek pojedynku o 20.45.

Robert Lewandowski / AFP

Robert Lewandowski / Leszek Szymański / PAP

Robert Lewandowski w walce z Vladimirem Coufalem / AFP