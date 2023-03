Ekspert krytycznie o reprezentacji Polski. Nie zamierzał gryźć się w język

Reprezentaci Polski wymęczyli zwycięstwo z Albanią. Po porażce na wyjeździe z Czechami (1:3) , nastroje w zespole nie były dobre. Oberwało się nie tylko piłkarzom, ale również Fernando Santosowi, który w Pradze debiutował jak nowy trener "Biało-Czerwonych". Zawodnicy po końcowym gwizdku w mocnych słowach odnieśli się do tego, co prezentowali na boisku.

"To jest nie do zaakceptowania. Taka sytuacja nie powinna się w ogóle wydarzyć. Teraz pozostaje mi tylko przeprosić kibiców " - mówił po meczu Jan Bednarek .

Ekspert ocenił mecz reprezentacji Polski z Albanią. Te słowa mogą zaboleć

"Gra pozostawia wciąż wiele do życzenia. Zmierzylimy się z Albanią, która - nie oszukujmy się, nie jest w czołówce. Wydaje mi się, że problemem było obciążenie mentalne. Dało się zauważyć, że nasi piłkarze nie byli rozluźnieni na boisku. Bardziej byliśmy nastawieni na to, by tylko wygrać. Styl w jakim to zrobiliśmy, był na drugim miejscu. Najważniejsze są trzy punkty i finalnie to osiągnęliśmy, ale wciąż jest wiele do poprawy. Od Santosa spodziewaliśmy się dobrych wyników i gry. Powiem uczciwie, że nie widziałem dobrej gry"- powiedział uczestnik Euro 2008, w rozmowie z WP SportoweFakty.