Styl reprezentacji na mundialu podkopał posadą Michniewicza , ale z reprezentacyjnego lądu zmyła go fala tsunami pod hasłem "afera premiowa". Selekcjoner, uznany współwinnym dzielenia publicznych pieniędzy, obiecanych przez premiera rządu, nie był w stanie obronić swojej stołka.

Michniewicz, pod względem wynikowym, mocno się bronił, bo każdy z "suchych" celów, jakie miał do zrealizowania, wypełnił. Użył jednak do tego mało wyszukanych środków, na końcu solidnie obrywając także za styl gry kadry, która - mówiąc najdelikatniej - nie cieszyła oczu.

Frankowski o Michniewiczu: Bardziej byłem zdziwiony, gdy...

Trudno jednak o zdziwienie, znając warsztat trenerski Michniewicza, na co w rozmowie ze stacją zwraca uwagę Tomasz Frankowski, były napastnik drużyny narodowej , który w karierze strzelił mnóstwo bramek.

- Choć osobiście lubię Michniewicza, to sam zgrzytałem zębami, kiedy oglądałem występy Polaków na mistrzostwach świata. On jest typowym zadaniowcem, choć należy zwrócić uwagę na fakt, że praktycznie w żadnym klubie nie pracował dłużej niż 12 miesięcy. Najczęściej wchodził do zespołu w trakcie kryzysu, a niedługo później zostawał zwalniany - powiedział 22-krotny reprezentant.